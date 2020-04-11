11.04.2020, 10:00

Отели Испании паникуют, что туризм возобновится только в 2021 году


EST
Отели Испании паникуют, что туризм возобновится только в 2021 году
Scanpix, imago images/ThomasReiner.pro By-line:Thomas Reiner via www.imago-images.de

Начать неотложные специальные меры помощи требуют представители туриндустрии Испании. Согласно их опасениям, основные курортные места могут не оправиться от последствий коронавируса вплоть до 2021 города. На Канарских и Балеарских островах хотельеры уже высказывают опасения, что этот год будет полностью провальным.

На данный момент ситуация на курортах “штатная” для нынешних карантинных условий — все отели закрыты, туристические услуги не предоставляются, пишет TourProm.

В итоге, как сообщает The Sun, на Тенерифе и остальных Канарских островах уже высказывают опасения, что в результате курорт может завершить год, приняв всего 5 млн туристов — то есть 70% от обычных 16 млн. “Эпидемия коронавируса уничтожит тысячи предприятий, связанных с отдыхом, которые только немного встали на ноги после ряда других неудач: экономический кризис, возрождающаяся конкуренция со стороны Турции и Египта, крах “Томаса Кука” и девальвация евро”, — заявляют они. При этом на Канарских островах подчеркивают, что высокий сезон — который для островов зимой и весной уже провалился.

Читайте также:

“В лучшем случае сезон начнется в сентябре”, — заявляет президент Анхель Виктор Торрес, однако он высказывает опасения, что возврата туризма не будет до 2021 года, когда вернется какая-то нормальность. Так, отели не смогут открыться и принимать туристов, если не получат какого-то количества заказов, а это все зависит от восстановления авиасообщения и ситуации с коронавирусом в странах, “поставляющих” клиентов. В итоге правительство Канарских островов требует чрезвычайного плана для восстановления туристического архипелага.

На Балеарских островах, в том числе Майорке и Ибице, в свою очередь опасаются провала летнего сезона. При этом отельеры, например, Плайя-де-Пальма, говорят, что находятся на грани краха и не смогут вообще открыться, потому что им все равно придется платить тарифы и налоги на бизнес, хотя они ничего не заработали. Многие предприятия, связанные с отдыхом и туризмом, уже обанкротились.

Призывая правительство приостановить все налоги, глава Ассоциации отельеров Плайя-де-Пальма Изабель Вида заявила: “Они толкают нас к беспрецедентному экономическому коллапсу. Это приведет к полному параличу экономики”.

Тем временем президент правительства Балеарских островов Франсина Арменгол поддержала призывы о специальном плане по возобновлению туристического сектора, заявив, что “туризм является фундаментальным сектором для нашей экономики”.

О помощи взывают и континентальные курорты. Гостиничная ассоциация Hosbec в свою очередь призвала правительство Испании принять десятки мер, чтобы дать толчок развитию туризма и вернуть тысячи потерянных рабочих мест — к призыву присоединился также курорт Коста-дель-Соль, который потерял миллионы в доходах, связанных с отпуском.

При этом, как отмечает The Sun британцы уже думают о своем следующем отпуске, и Испания остается в лидерах. Однако туристы ищут рейсы с октября 2020, но основное количество заказов стартует с января 2021 года.

Ранее на курортах звучали следующие прогнозы: июль-октябрь, возможно, удастся спасти, но в целом туризм изменится безвозвратно — так перспективы туризма после коронавируса оценили туристические эксперты Майорки. По их оценкам, забыть как дурной сон коронавирус — по крайней мере в ближайшей перспективе, особенно до изобретения проверенной вакцины, не получится.

Кроме того, специалисты туристического сектора Испании считают, что после коронавируса стоит ждать:

* Во-первых, для туристов-пенсионеров “власти” могут принять решение, что “кругозор должен быть уменьшен”. “Поскольку пожилые люди более уязвимы, могут быть наложены какие-то ограничения, или по крайней мере рекомендации против дальних поездок”. Таким образом европейская индустрия туризма может потерять значительный сегмент.

* Вероятно, будет введено социальное дистанцирование или какое-то социальное ограничение, даже если путешествия на самолетах, поездах и круизных лайнерах признают безопасными. При этом “перевозку воздуха” (например, посадка туристов в салоне не вплотную, а через пустые кресла), скорее всего, будут компенсировать за счет туристов. В итоге при таком сценарии стоимость перелетов значительно возрастет.

* Вероятно будет пересмотрена и даже отменена система “все включено”, так как она предполагает большие группы туристов, приходящих к столам раздачи еды в одно время.

* “Забудьте о жалобах на очереди для паспортного контроля, там будут очереди здоровья и проверки”, — заявляют испанские эксперты.

По прогнозам экспертов туризма на Майорке, более оптимистичный сценарий отводит на восстановление прежнего туризма до девяти месяцев. Сначала во всех странах будет постепенно восстанавливаться внутренний туризм. В итоге как минимум июнь сильно пострадает во всех отношениях. Поездки возобновятся, но их будет немного. Август-сентябрь уже будут отмечены большой загрузкой, однако полномасштабный выездной туризм не заработает как минимум до декабря.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: