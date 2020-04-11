Отели Испании паникуют, что туризм возобновится только в 2021 году

На данный момент ситуация на курортах “штатная” для нынешних карантинных условий — все отели закрыты, туристические услуги не предоставляются, пишет TourProm.

В итоге, как сообщает The Sun, на Тенерифе и остальных Канарских островах уже высказывают опасения, что в результате курорт может завершить год, приняв всего 5 млн туристов — то есть 70% от обычных 16 млн. “Эпидемия коронавируса уничтожит тысячи предприятий, связанных с отдыхом, которые только немного встали на ноги после ряда других неудач: экономический кризис, возрождающаяся конкуренция со стороны Турции и Египта, крах “Томаса Кука” и девальвация евро”, — заявляют они. При этом на Канарских островах подчеркивают, что высокий сезон — который для островов зимой и весной уже провалился.

“В лучшем случае сезон начнется в сентябре”, — заявляет президент Анхель Виктор Торрес, однако он высказывает опасения, что возврата туризма не будет до 2021 года, когда вернется какая-то нормальность. Так, отели не смогут открыться и принимать туристов, если не получат какого-то количества заказов, а это все зависит от восстановления авиасообщения и ситуации с коронавирусом в странах, “поставляющих” клиентов. В итоге правительство Канарских островов требует чрезвычайного плана для восстановления туристического архипелага.