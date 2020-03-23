23.03.2020, 13:50

Открой для себя Эстонию во время карантина: экскурсии по музеям, театральные трансляции, народная культура и виртуальные путешествия


EST 1
Открой для себя Эстонию во время карантина: экскурсии по музеям, театральные трансляции, народная культура и виртуальные путешествия
Foto: reisifoto,reis

Министерство культуры Эстонии сделало отличный подарок всем нам и составило список полезных электронных ресурсов.

Министерство культуры Эстонии собрало идеи о том, как в условиях чрезвычайного положения, находясь дома, можно наслаждаться эстонской культурой.

Полный список онлайн-ресурсов можно найти ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: