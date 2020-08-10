"Откройте Канары и Мадейру!" Турсектор стран Балтии хочет организовывать путешествия в отдельные регионы Европы

По словам президента Национальной ассоциации туристического бизнеса Литвы Жидре Гавялене, главная цель — чтобы три страны Балтии сообща решили, в какие местности можно было бы организовывать поездки. Пока речь идет о Канарских островах и острове Мадейра.

“Список может быть и длиннее, если ситуация будет улучшаться, а не ухудшаться. Будем обсуждать этот вопрос с Латвией и Эстонией”, — добавила Гавелене. Если такая идея получит одобрение, то это будет обсуждаться с Европейским центром предупреждения и контроля заболеваний, чтобы получать достоверные данные о заболеваемости в отдельных регионах. Кроме того, были бы предусмотрены критерии, когда и как можно организовать туристические поездки.