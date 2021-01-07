Открытые границы: теперь из Саудовской Аравии можно будет отправиться на экскурсию в Катар

Власти Катара и Саудовской Аравии согласились открыть друг для друга сухопутные и морские границы, а также — воздушное пространство сообщает телеканал Al Jazira со ссылкой на МИД Кувейта, выступавшего в качестве посредника на переговорах между обеими странами.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке террористов и в чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.

Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.