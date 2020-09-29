Открывающийся в октябре таллиннский отель L`Embitu удивит средиземноморской роскошью, террасами и простором
Названный в честь самого известного древнего эстонского военачальника Лембиту, отель L`Embitu является первым отелем в Эстонии с большим количеством балконов, террас и светлыми комнатами. Ресторан средиземноморской кухни Roof и конференц -центр с панорамными видами на седьмом этаже делают отель новым и интересным местом досуга для местных жителей.
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