Открывающийся в октябре таллиннский отель L`Embitu удивит средиземноморской роскошью, террасами и простором

Имя эстонского древнего героя Лембиту приобрело французский облик, чтобы связать новый отель с его старшим братом, отелем L`Ermitage на Toompuiestee, работающим с 2004 года.

Роскошный и уютный 4-звездочный Superior отель предлагает 125 современных и комфортных номеров с высокими потолками и окнами от пола до потолка как для бизнесменов, так и для семей и любителей романтики. В большинстве номеров есть балконы, а в некоторых — солнечные террасы. Все номера в отеле L’Embitu по сравнению с таким же классом отелей более просторны, современны и имеют кровати “королевского размера”.

В 7-этажном отеле есть солнечный внутренний сад в средиземноморском стиле, спа-центр с бассейнами и саунами, а также старинный винный погреб с каменными сводами Wine & Tapas в старой части здания.

В архитектурном плане это особое здание, в котором сохранился и тщательно отреставрирован трехэтажный дом начала 20-ого века на Лембиту 12, вокруг которого была построена современная часть отеля.