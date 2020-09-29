29.09.2020, 12:30

Открывающийся в октябре таллиннский отель L`Embitu удивит средиземноморской роскошью, террасами и простором


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Открывающийся в октябре таллиннский отель L`Embitu удивит средиземноморской роскошью, террасами и простором
L’Embitu Hotell

Названный в честь самого известного древнего эстонского военачальника Лембиту, отель L`Embitu является первым отелем в Эстонии с большим количеством балконов, террас и светлыми комнатами. Ресторан средиземноморской кухни Roof и конференц -центр с панорамными видами на седьмом этаже делают отель новым и интересным местом досуга для местных жителей.

Имя эстонского древнего героя Лембиту приобрело французский облик, чтобы связать новый отель с его старшим братом, отелем L`Ermitage на Toompuiestee, работающим с 2004 года.

Роскошный и уютный 4-звездочный Superior отель предлагает 125 современных и комфортных номеров с высокими потолками и окнами от пола до потолка как для бизнесменов, так и для семей и любителей романтики. В большинстве номеров есть балконы, а в некоторых — солнечные террасы. Все номера в отеле L’Embitu по сравнению с таким же классом отелей более просторны, современны и имеют кровати “королевского размера”.

В 7-этажном отеле есть солнечный внутренний сад в средиземноморском стиле, спа-центр с бассейнами и саунами, а также старинный винный погреб с каменными сводами Wine & Tapas в старой части здания.

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В архитектурном плане это особое здание, в котором сохранился и тщательно отреставрирован трехэтажный дом начала 20-ого века на Лембиту 12, вокруг которого была построена современная часть отеля.

Из ресторана Roof на 140 мест, на седьмом этаже здания открывается прекрасный вид на город и парк Лембиту. Уютный конференц-центр с тремя залами и большой террасой на крыше создан с учетом всех возможных форматов мероприятий, торжеств и конференций в атмосфере роскоши и уюта. Самый большой зал для мероприятий вмещает до 160 гостей.

Чтобы обеспечить роскошь наиболее экологически чистым способом, в ванных комнатах L` Embitu не используются одноразовые пластиковые бутылки, а бумажные информационные листки на дверях заменены на электронные информационные табло.

Новый отель на 100% основан на эстонском капитале. L’Embitu откроет свои двери в октябре на улице Лембиту, 12.

Здание было спроектировано архитекторами KOKO Raivo Kotov и Olga Batuhtina, а внутренняя архитектура была создана Design Studio CMY Tatjana Jakobson и Natalia Kotljarova и построено Ehitustrust Tallinn OÜ при поддержке банка LHV.

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