Отменены все прямые рейсы из Таллинна в Стокгольм и Милан, на очереди Осло

Согласно расписанию Таллиннского аэропорта, с сегодняшнего дня отменены все рейсы из Таллинна в Стокгольм и Милан.
Вчера Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало список стран, к которым применяются ограничения из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Согласно этому списку, без ограничений в Эстонию можно въехать только из 6 стран Европы: Латвии, Литвы, Финляндии, Кипра, Ватикана и Лихтенштейна. При этом для Литвы сделано исключение, так как с 14 сентября Эстония подняла для Балтийского региона разрешенный порог заболеваемости с 16 до 18.
Основываясь на этом списке, а также принимая во внимание ряд исключений и договоренностей, Министерство экономики Эстонии каждую пятницу обновляет список стран, с которыми разрешено авиасообщение. Так, вчера Министерство разрешило прямые рейсы из Таллинна в Латвию, Литву, Германию, Исландию, Польшу и Кипр. При принятии решения о разрешении тех или иных рейсов Министерство экономики Эстонии исходит из кумулятивного показателя заражения коронавирусом за последние 14 дней. Полеты разрешены, если он не превышает 25 заболевших на 100 000 жителей. Но для Франкфурта, Лондона, Варшавы, Копенгагена, Риги и Хельсинки было сделано исключение.
Многие ожидали, что, несмотря на уровень заболеваемости COVID-19, исключение будет сделано и для таких традиционно популярных среди жителей Эстонии направлений, как Осло и Стокгольм. Однако этого не произошло, и, согласно расписанию Таллиннского аэропорта, часть рейсов с сегодняшнего дня уже отменена.
Так, например, со дня отменены субботние прямые рейсы авиакомпании airBaltic из Таллинна в Стокгольм, а также прямые рейсы из Эстонии в Милан-Бергамо, которые выполняла авиакомпания Ryanair. При этом airBaltic предлагает перелеты из Эстонии в Швецию с пересадкой в Риге, а Ryanair планирует возобновить полеты с 24 сентября.
Рейсы из Таллинна в Осло и обратно авиакомпании Norwegian Air еще стоят в расписании как Таллиннского аэропорта, так и на сайте авиаперевозчика, но и они могут быть отменены в любую минуту по требованию правительства Эстонии.
Обращаем ваше внимание на то, что сейчас при бронировании билетов сохраняется большая опасность отмены рейсов в любой момент. Авиакомпании могут заявлять о возобновлении полетов, вносить их в свое расписании, активно продавать билеты по разным направлениям, но со дня все аннулировать, если эпидемиологическая ситуация в той или иной стране не будет позволять наладить регулярное авиасообщение или сами страны будут вводить ограничения на полеты.
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