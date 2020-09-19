Отменены все прямые рейсы из Таллинна в Стокгольм и Милан, на очереди Осло

Вчера Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало список стран, к которым применяются ограничения из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Согласно этому списку, без ограничений в Эстонию можно въехать только из 6 стран Европы: Латвии, Литвы, Финляндии, Кипра, Ватикана и Лихтенштейна. При этом для Литвы сделано исключение, так как с 14 сентября Эстония подняла для Балтийского региона разрешенный порог заболеваемости с 16 до 18.

Основываясь на этом списке, а также принимая во внимание ряд исключений и договоренностей, Министерство экономики Эстонии каждую пятницу обновляет список стран, с которыми разрешено авиасообщение. Так, вчера Министерство разрешило прямые рейсы из Таллинна в Латвию, Литву, Германию, Исландию, Польшу и Кипр. При принятии решения о разрешении тех или иных рейсов Министерство экономики Эстонии исходит из кумулятивного показателя заражения коронавирусом за последние 14 дней. Полеты разрешены, если он не превышает 25 заболевших на 100 000 жителей. Но для Франкфурта, Лондона, Варшавы, Копенгагена, Риги и Хельсинки было сделано исключение.