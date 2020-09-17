Отпуск этой осенью будет стоить дороже: 5-дневный отдых на литовских курортах обойдется в 1000 евро

Осенью семьи предпочитают СПА-центры и санатории. Особой популярностью пользуется Друскининкай. Delfi интересовался, сколько этой осенью в Друскининкай может стоить 5-дневный отпуск для семжи из трех человек.

Через Booking.com искали трехместный номер на 26-31 октября (5 ночей). Санаторий Eglės Sanatorija предлагает вариант за 212 евро за ночь, значит 1062 за 5 дней. В эту сумму входят 5 процедур в сутки, бассейн, бани, питание. Если выбирать другие даты, то те же услуги будут стоить дешевле – 170 евро.

В гостинице Друскининкайского парка водных развлечений AQUA 5 ночей стоят 700 евро: это номер, завтраки, по одной процедуре в день и бассейн с банями.

В гостинице Grand SPA Lietuva Hotel Lietuva 5 ночей стоят почти 500 евро: это завтраки и номер. За обед, ужин и СПА с бассейном надо доплачивать.