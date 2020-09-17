Отпуск этой осенью будет стоить дороже: 5-дневный отдых на литовских курортах обойдется в 1000 евро

"Часть семей хочет отдохнуть после карантина и надеется выехать за границу. Если изменятся критерии оценки стран и регионов, поедут на Канарские острова, на Мадейру. Мы сейчас наблюдаем, что много людей едет на Кипр, поскольку отменили изоляцию", – сказала Гавялене.
"Те, кто предпочитает поездки на автомобилях, если ситуация будет благоприятной, вероятно поедут в парки развлечений в Германии, Дании, Финляндии. В эти страны можно попасть на пароме, если вдруг на Польшу будут распространятся ограничения", – продолжила она.
Гавялене отметила, что в этом году большей популярностью, чем в прошлом, пользуются недельные оздоровительные поездки в странах Балтии. Она заметила, что семьи предпочитают СПА-центры, санатории, ездят осенью и в усадьбы сельского туризма. Кроме того, она заметила, что в этом году в Литве мало туристов-иностранцев, поэтому цены на гостиницы в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде не кусаются.
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