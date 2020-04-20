Отпуск, которого не было: как эстонские туристы отправились в Аргентину, оказались там в ловушке и с большими приключениями вернулись домой

Фото: читатель RusDelfi

Что делать? Девять вечера, мы поехали на такси в город переночевать. Опять же логика — “заразные иностранцы” просто так уехали на всех кашлять. Я отметила несколько вариантов гостиниц. Приезжаем в первую, а нас не берут. Пошли в следующую — опять не селят, и в третьей тоже нет мест, и в четвертой … и в пятнадцатой. Мы уже из чистого упрямства круг по городу пешочком сделали, устали жутко. Хорошо, что из вещей чемодан для ручной клади, небольшой рюкзак и сумка. И тут я придумала — надо идти в полицию. А что? Мы иностранцы, в каком-то непонятном городе, где туристов вообще не бывает, мы в беде, так что пусть помогут. На тот момент мы так устали, что ехать обратно на вокзал и ночевать там на лавочке не представлялось возможным. Да и не факт, что автовокзал ночью работал.

Приходим в участок, говорим, что у нас проблема. Через несколько минут вылетает дежурная дама-офицер и, отворачиваясь и закрывая рукой лицо, начинает в нашу сторону из какого-то туалетного флакончика прыскать. Нас быстро выпроваживают со стульями на улицу и начинается опять бесконечная беседа и неоднократное фотографирование паспорта. Хорошо, что в этот раз переводчиком был какой-то местный прохожий, которого просто привлекли помочь вести беседу. Конечно, опять никто ничего не знает, постоянные звонки продолжаются, но ситуация как-то успокаивается. Была даже сделана попытка нас на такси спровадить. Флакончик стал не нужен, дистанция сократилась, тональность смягчилась, чужие пальчики уже в мой телефон лезут. Нас даже обратно пригласили в участок с улицы. Потом пришла представитель из гостиницы в маске, очках, перчатках. Долго с ней говорили, но в гостиницу нас все-равно не взяли (замечено, что полиция в Аргентине вообще неавторитетная для бизнеса или для населения в целом). В итоге обещание полицейских нас пристроить так и не было выполнено. Но зато среди ночи, сверкая мигалками, приехала скорая помощь с двумя медиками в защитном облачении — ведь европейские заразные “существа” появились в их славном городе! Они проверили наше здоровье, извинились тихонько за проявленный пафос и уехали… Мы уже не знали, чего плохого еще ждать. Но надо отметить, что все очень вежливые и корректные, кофе тоже предлагали. А потом свет в участке притушили и все действующие лица тихонько разошлись среди ночи, а мы остались просто сидеть на стульях в участке. Так наступило утро 19 марта.