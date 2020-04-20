Отпуск, которого не было: как эстонские туристы отправились в Аргентину, оказались там в ловушке и с большими приключениями вернулись домой

Читательница Delfi Наталья мечтала о поездке в Аргентину долгое время. Еще летом прошлого года она купила долгожданные билеты в страну своей мечты, составила маршрут и стала ждать намеченного на 11 марта 2020 года вылета. Никто и подумать тогда не мог, что это 3-недельное путешествие превратится в одно большое нервное приключение.
Как все начиналось: составление плана и вылет в страну мечты
“Осознание того, насколько это большая страна, пришло при составлении маршрута. Вместить в одну поездку все, что хотелось бы посмотреть, никак не получалось — множество прекрасных мест с самыми разнообразными возможностями разделены внушительными расстояниями. Справедливости ради надо отметить, что ограничения накладывали и немалые цены в регионе. Мы путешествуем самостоятельно и, поймав дешевые авиабилеты, всерьез готовились к этой поездке, запланировав на три недели свой максимум”, — начинает свой рассказ Наталья.
По словам Натальи, ей удалось составить сказочный маршрут путешествия. Еще летом 2019 года были куплены билеты на внутренние перелеты в Аргентине, забронировано жилье. Оставалось дождаться отпуска-праздника, намеченного на весну 2020 года.
“Ранним утром 11 марта вы вылетели в страну мечты. Это произошло как раз в тот день, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. До этого все ограничения для поездок касались только Китая и Италии. Но с заявлением ВОЗ появились первые намеки, что время для путешествий по всему миру не слишком благоприятное. Впрочем, о пандемии мы узнали, когда уже вовсю гуляли по Буэнос-Айресу”, — рассказывает туристка из Эстонии.
Ура! Мы в Аргентине
“В аэропорту нас со специальной табличкой встречал заказанный заблаговременно таксист из GettTransfer. Теперь-то понятно, что предварительный заказ был лишний, потому что такси на месте стоило примерно столько же. Когда таксист высадил нас среди ночи у дверей хостела, он не уехал сразу, а дождался, когда нас впустят. При этом он очень убедительно показывал пальцем на наш багаж и на гуляющую среди ночи молодежь.
Буэнос-Айрес прекрасен! Тот самый редкий для нас случай, что город нравится сразу, радует каждым новым ракурсом и западает в душу. Пусть что угодно было ранее в его истории, что мучает его жителей сейчас, но город действительно продуман, красив и великолепен. Кроме самостоятельной прогулки мы еще и на бесплатную экскурсию днем сходили — информация была в рекламных буклетах. Очень хорошее мероприятие оказалось, и народу на удивление много.
Вдоволь нагулявшись, вечером мы отправились на Tango Porteno шоу. Заранее решили, что первый день поездки будет праздником, и взяли билеты с ужином и мастер-классом. Шоу очень понравилось! Просто море позитива и восторг от прекрасных танцоров. Да и ужин был весьма приличный и с достойным сервисом”, — вспоминает Наталья.
И вот тут мы ошибочно решили, что попали в сказку….
“Наутро мы выдвинулись к остановке Hop-on-Hop-off и простояли там больше часа в ожидании автобуса, который все не приходил. По телефону никто не отвечал, и потому мы пошли в пиццерию завтракать и подумать, что делать дальше. Ах, таких пицц мы не ели никогда! Правильно говорят, что многочисленные эмигранты-итальянцы тоже делают лицо города — пиццерий огромное множество и качество отменное. Ну, а так как в итоге через оператора ничего не выяснилось, то мы отправились на те улицы, где еще вчера вовсю разъезжали эти автобусы. Случайно вышли на офис Hop-on-Hop-off, где сказали, что сегодня у них все отменили, но есть просто автобусная обзорная экскурсия, куда мы и отправились. Отлично тоже нас свозили, почти все, что хотелось посмотреть, мы увидели, купили магнитики, друзьям футбольный вымпел в коллекцию. Ну, подумаешь, вход на кладбище Реколета закрыли (очередной звоночек), так мы в Гаване нечто похожее видели…
Вечером в своем квартале специально отыскали очень простой семейный ресторанчик, где наелись мяса и успокоили душу вином. На этом со столицей мы временно расставались, и я уже положила поближе свою подборку документов для следующей части нашего маршрута из Сан-Карлос-де-Барилоче в Чили.
Из Буэнос-Айреса в Барилоче на западе Аргентины мы должны были вылетать 14 марта в полдень, но посадочные пришли с вылетом рано утром да еще и из другого аэропорта. Известно, что такое не редкость, тем более, что еще один рейс у нас так уже был перенесен. Сели мы спокойно в самолет. А на улице разошелся дождь с грозой, сидим. Час сидим, два сидим. Говорят, погода плохая, нет разрешения на взлет. В итоге отсидели в самолете 4 часа и, наконец, полетели. По прилете пошли расположенную в здании аэропорта контору по прокату автомобилей. Отдаем документы, чтобы получить машину с нашим специальным разрешением на поездку в Чили.
И вот тут началось. Подходят к нам полицейские с девочкой из фирмы и из-за спины суют нам маски, призывая срочно их надеть, и начинают объяснять про 14 дней карантина. По-английски говорит только эта девочка, которая и побежала за полицией, когда мы объявились. Полиция по-испански пытается нам что-то втолковать, показывает многостраничный документ на испанском, который они получили за полчаса до приземления нашего самолета. Но уверенными они никак не выглядят. Только постоянно напоминают нам надеть маску.
Слово “карантин” вообще никак нами не воспринимается. Мы злые и расстроенные. Звоним в эстонский МИД, там ничем помочь не могут, только советуют самим договориться. Звоним на общий номер аргентинской полиции — тишина. Общие телефоны конторы по прокату автомобилей тоже не отвечают. Так прошло больше двух часов. Полицейские попрятались в свое помещение. Даже жалко их стало…. В итоге они были счастливы выпроводить нас из аэропорта, чтобы мы им не мешали своим присутствием.
От этой кривой логики было почти смешно: нас, туристов из-за рубежа, считают заразными, но при этом предлагают ехать в город проходить карантин хоть автобусом, хоть такси".
Как воспользоваться ситуацией
"Приехали в город. С третьей попытки мы нашли небольшую контору, которая сдала нам напрокат машину на 5 дней. Даже настроение поднялось, когда можно было переговорить по-английски с ними. Рейс в Чили, понятно, нам уже не грозил, и оставалось поездить здесь по окрестностям до нашего запланированного вылета. Так же спокойно нас поселили в ранее забронированную небольшую гостиницу.
На следующей день мы начали неспешный объезд, поднялись на вершину Серро-Кампонарио, сфотографировали “символ Патагонии” — знаменитый отель Льяо Льяо, останавливаясь по дороге на каждом повороте. Симпатично, но не сверх естественно. Другими словами, тянули время, как могли.
16 марта выяснилось, что местные национальные парки закрыты для посещений. Такая же информация пришла от владельца жилья в Игуасу, что и там вход на знаменитые водопады закрыли, и он спрашивал, приедем ли мы. И тогда мы решили, что сбежим в Сальту, тоже большой туристический центр — это был нас следующий после Игуасу пункт. Там была забронирована машина и заранее составлен большой маршрут, чтобы посмотреть окрестности. А так как в аэропорт нам путь был закрыт, как мы думали, потому, что сильно там засветились с разборками (а на самом деле потому, что не прошло 14 дней со дня прибытия в страну), мы купили автобусные билеты до Сальты через Мендозу. 2500 км. Заодно и Мендозу посмотреть можно было. Автобусы там комфортные, с возможностью лечь почти горизонтально, и мы были в ожидании новой перспективы.
А пока поехали смотреть окрестности на пару дней. В Сан-Мартин-де-лос-Андес спокойно переночевали. Местечко милое на один вечер, но делать там нечего. Хуже только Хунин (Junin) — это просто ужас. Мы, правда, и там приключение нашли — свернули с асфальта на грунтовку к озеру, там долго и медленно переваливались по ухабам и в итоге попали в частные владения. Пришлось местного хозяина просить нам открыть запертые ворота на его дороге. Дядечка был очень колоритным, в красивой одежде, искоса посмотрел на нас, но выпустил.
В Сан-Мартин-де-лос-Андес было грустно — паромы, те, которыми можно было в Чили перебраться или просто покататься по озеру, оказались тоже уже закрыты из-за вируса. Сильно чувствовалось, что осень наступает — рябина просто ломилась от красных ягод, где-то уже небольшие всплески желтого в лесном массиве появились, а многочисленные пирамидальные тополя, казалось, просто ждали случая сбросить свой тяжелый летний наряд. На самом деле места там красивые. И прерии, и леса, много озер, невиданные деревья, а на чилийской стороне еще и потрясающие панорамы с вулканами.
А потом пришли еще новости — нам не подтвердили следующую ночевку, потому что отель сослался на запрет селить иностранцев. Кроме того в Сальте и соседнем Хухуе (Jujui) обнаружили по одному зараженному коронавирусом. 17 марта мы вернулись в Барилоче, не спеша останавливаясь на смотровых площадках озерной дороги и пляжах. Но по возвращении в город начались проблемы с заселением. Получив несколько отказов, мы конечно, нашли вариант переночевать, но сами решили возвращаться в Буэнос-Айрес, уж слишком начало все быстро меняться.
18 марта с утра мы сдали наши билеты в Сальту и купили билеты до столицы. Автобус уходил через полтора часа. На автовокзале был нешуточный ажиотаж и очереди в кассу, все по возможности начали разъезжаться. Уже при посадке наткнулись на контроль — очень внимательно листали наши паспорта со штампами, особенно спрашивали про посещение Чили, и все это сильно им не нравилось, но в итоге мы поехали. Сидели на втором этаже перед панорамным стеклом, автобусная стюардесса нас покормила, все хорошо".
В ловушке
"Через 440 км надо было пересесть в следующий автобус в каком-то городе Неуквен (Neuquen). Там на вокзале нас сразу же остановила полиция и началось опять все по кругу: проверка паспортов и бесконечные объяснения, что нам надо в аэропорт Буэнос-Айреса. Сложность в том, что язык общения у них в основном испанский. Но хорошо, что были на телефоне приложения с переводчиком, в том числе и голосовым. В итоге после часа переговоров с полицией, транспортным и миграционным департаментом нас отпустили.
И вот приходит наш автобус, а нас не берут. Вот просто не сажают дальше. Эти ребята, с которыми мы час общались уже ушли, остался только один представитель транспортной компании с грустными глазами. Битый час мы уговаривали и просили нас посадить на наши места. Два водителя ходят с каменными лицами, все куда-то звонят, что говорят — не понятно. В итоге автобус уехал, а мы, совершенно обалдевшие, остались. Но, правда, билеты нам “на завтра” поменяли.
Что делать? Девять вечера, мы поехали на такси в город переночевать. Опять же логика — “заразные иностранцы” просто так уехали на всех кашлять. Я отметила несколько вариантов гостиниц. Приезжаем в первую, а нас не берут. Пошли в следующую — опять не селят, и в третьей тоже нет мест, и в четвертой … и в пятнадцатой. Мы уже из чистого упрямства круг по городу пешочком сделали, устали жутко. Хорошо, что из вещей чемодан для ручной клади, небольшой рюкзак и сумка. И тут я придумала — надо идти в полицию. А что? Мы иностранцы, в каком-то непонятном городе, где туристов вообще не бывает, мы в беде, так что пусть помогут. На тот момент мы так устали, что ехать обратно на вокзал и ночевать там на лавочке не представлялось возможным. Да и не факт, что автовокзал ночью работал.
Приходим в участок, говорим, что у нас проблема. Через несколько минут вылетает дежурная дама-офицер и, отворачиваясь и закрывая рукой лицо, начинает в нашу сторону из какого-то туалетного флакончика прыскать. Нас быстро выпроваживают со стульями на улицу и начинается опять бесконечная беседа и неоднократное фотографирование паспорта. Хорошо, что в этот раз переводчиком был какой-то местный прохожий, которого просто привлекли помочь вести беседу. Конечно, опять никто ничего не знает, постоянные звонки продолжаются, но ситуация как-то успокаивается. Была даже сделана попытка нас на такси спровадить. Флакончик стал не нужен, дистанция сократилась, тональность смягчилась, чужие пальчики уже в мой телефон лезут. Нас даже обратно пригласили в участок с улицы. Потом пришла представитель из гостиницы в маске, очках, перчатках. Долго с ней говорили, но в гостиницу нас все-равно не взяли (замечено, что полиция в Аргентине вообще неавторитетная для бизнеса или для населения в целом). В итоге обещание полицейских нас пристроить так и не было выполнено. Но зато среди ночи, сверкая мигалками, приехала скорая помощь с двумя медиками в защитном облачении — ведь европейские заразные “существа” появились в их славном городе! Они проверили наше здоровье, извинились тихонько за проявленный пафос и уехали… Мы уже не знали, чего плохого еще ждать. Но надо отметить, что все очень вежливые и корректные, кофе тоже предлагали. А потом свет в участке притушили и все действующие лица тихонько разошлись среди ночи, а мы остались просто сидеть на стульях в участке. Так наступило утро 19 марта.
“Наша смена” ушла, пришли новые, опять начали паспорта смотреть. Появился англоговорящий полицейский, дал нам доступ в интернет. Тут же начались обещания, что нас отправят на автовокзал. Но самим уйти не дали. А потом нас вдруг с вещами попросили пройти внутрь участка, где у них свои помещения и “обезьянник” со скамейками. И в этот момент сотрудники полиции выкладывают какие-то испанские бумажки и объявляют, что мы будем здесь проходить карантин. Прямо ЗДЕСЬ, в этом участке.
И вот тут мы взорвались. Вспомнила такое избитое словосочетание как “права человека”. Полиция на нас посмотрела и начала опять переговариваться и пытаться взять наши паспорта. Мы стали звонить всем, кого можно было достать. Так как мы с мужем граждане разных стран, то я связалась сразу и с эстонским МИДом и российским консульством. Вот тут спасибо большое российскому консульству в Буэнос-Айресе. Он как-то немного привел нас в чувства, тем более, что был в курсе ситуации в Аргентине на этот момент. И получилось, что 14 дней карантина с момента прибытия в страну стали теперь реальностью, и избежать этого никак нельзя. Консул долго говорил с комиссаром полиции и констатировал, что нам предлагается лучший вариант из возможных в данных обстоятельствах. Так это потом и оказалось…
Катастрофа, что до международного аэропорта в Байресе 1300 км. Мы наглухо застряли далеко от столицы, и переезд в условиях бесконечных новых ограничений в стране становился с каждым днем все менее реальным".
На карантине
"Большим плюсом стало то, что город Неуквин хоть и третий по величине в стране, но это абсолютно нетуристическое место. Дали нам справки, что карантин до 26 марта, посадили в машину с мигалками и вывезли куда-то на окраину города в кемпинг у дороги. На автовокзал мы так и не попали — все было закрыто, начал действовать запрет на междугородние перемещения по стране. Автобусная фирма вместо возврата денег продлила нам действия билетов на 365 дней. Очень актуально!
Из кемпинга выходить нам было нельзя, еду должны были привозить. Я еще успела попросить комиссара купить продуктов и спиртного, дав ему список. Эмоций у нас не осталось к тому времени совсем, успели только оценить, что для проживания домик годился, хоть грязновато и простенько, но все для жизни было, в том числе обрадовала большая зеленая зона с газоном и деревьями.
Комиссар вернулся с покупками вечером. И он, и хозяин кемпинга, и все остальные, с кем мы потом контактировали, вели себя с нами абсолютно нормально, не как с больными. Хоть никто не мог помочь уехать, но и камнями не кидали, как в Марокко, например. И погромов не было, как в ЮАР, или того ужаса, как в Индии.
Итак, началось наше сидение на карантине. Главное, что был интернет. На удивление дни проходили быстро. Пока со всеми пообщаешься, пока новости почитаешь, вот и день закончился.
Сначала готовую еду нам пару раз привез хозяин кемпинга. Потом мы отказались от этого, потому что порции были несусветного размера, и стали готовить сами.
Радовал тот факт, что недалеко от нашего домика была чудесная лавка с фруктами и овощами - все свежее и очень вкусное, ассортимент обновлялся каждый день. Вылезти через забор - большое развлечение. Потом мы сделали еще несколько выходов в магазинчики неподалеку в небольшой район с частным сектором. Там мы уже закупались вином и прочими продуктовыми радостями. Удивительно, что сразу нашли лавку, в которой платили картой — мы экономили наличку, потому что было реально непонятно, как надолго мы тут застряли.
Потом в кемпинге появились трое молодых ребят из Колумбии. Они в своем доме сидели совсем тихо и не появлялись почти на улице, только стреляли сигареты. Но когда они через пару дней попросили еды, мы обалдели — оказалось, что они сидели совершенно голодные , потому что просто не было денег. Впрочем, вскоре к ним кто-то приехал с сумками.
Для нас большим окном в мир оказалась группа в WhatsApp, где общались все туристы, временное застрявшие в Аргентине. Но самое уникальное, что в нее вступил российский консул, поэтому информация в группе была самая свежая. Перспективы уехать домой таяли просто на глазах”, — рассказывает Наталья.
Возвращение и билет за 134 117 долларов
Как пишет Наталья, по данным на середину апреля, ситуация в Аргентине беспросветная - люди застряли на долгое время к ужасу и сожалению. Местное правительство все больше закручивает гайки карантина в отношении перемещения по стране.
“У нас ситуация сложилось удачнее. Мы вернулись домой 2 апреля, но это было непросто, недешево и отчасти благодаря счастливому стечению обстоятельств”, — вспоминает она.
“С конца марта для проезда в аэропорт нужно было иметь специальное разрешительное письмо от консульства. Так как у нас разные гражданства, мы зарегистрировались как нуждающиеся в эвакуации как в эстонском МИДе, так и в российском консульстве. К сожалению, позиция России была такая, что они могли поддержать документами (исключительно при наличии обратных билетов) только соотечественников, то есть делили членов семьи по гражданству. Эстонский МИД оформил нам нужную бумагу без проблем, а наши данные для регистрации на обратный рейс передали в немецкий МИД. Мы рассматривали все возможные варианты трансфера и сами также обращались в немецкое консульство в Аргентине напрямую, но они ответили, что все переговоры только через эстонский МИД. А вот консульство Австрии отреагировало и взяло нас на учет в свой список на вывоз. Заочно познакомились еще с одной туристкой из Латвии, которая застряла тоже в провинции далеко от столицы. Она рассказывала, что латвийский МИД ей сначала отвечал очень неохотно, но потом все наладилось. А нам латыши вообще не ответили.
Карантин в стране организовали очень серьезно, моментально был сокращен транспорт. Местные, чтоб проехать, показывали пачки разрешительных документов. Новости по телевизору — как фильм ужасов. Счастье, что у нас была зеленая зона, хорошая погода и мы все время проводили на улице. И еще интернет! Информация и связь с миром — это бесценно! И еще, как оказалось потом, нам просто повезло, что у нас не было ни комаров, ни других насекомых. Потом мы увидели пример, когда из дома в пригороде Буэнос-Айреса вообще невозможно выйти на улицу. Мало того, что это и так ужасно, так еще и реально подцепить местную тяжелую лихорадку.
Теперь наша первая задача была дождаться окончания карантина 26 марта и как-то добраться до столичного аэропорта, расположенного в 1300 км от нашего временного места жительства. Мы понимали, что бессмысленно заранее покупать билеты ни на местный рейс, ни на международный рейс домой, но внимательно следили за информацией о вылетах из Аргентины. Данные постоянно менялись — заявлено было несколько рейсов в день, а по факту вылетал только один самолет. Даже когда Аргентина закрыла небо для коммерческих рейсов, на некоторых сайтах все равно можно было найти билеты за 2000-4000 евро! Были те, кто в панике такие билеты покупал, а потом получал информацию, что рейс отменили. И как вернуть эти деньги — никто до сих пор не знает.
Были и просто невероятные предложения. Например, 27 марта мы нашли в интернете рейс авиакомпании KLM Буэнос-Айерес — Хельсинки с вылетом 30 марта. Билет на одного человека стоил 134 117 долларов США. Да! Все шесть цифр правильные”, — делится воспоминаниями Наталья.
Карантин закончился 26 марта, но возможности уехать по-прежнему не было. Автобусы не ходят, перелеты внутри страны отменены. Но Наталья решила во что бы то ни стало добраться до столичного аэропорта. К счастью, эстонских туристов, им удалось уговорить одну компанию по аренде автомобилей предоставить им транспорт. За это им пришлось заплатить 1000 долларов США. После долгих разговоров с полицией, несмотря на строжайший запрет на движение, Наталья с мужем смогли на свой страх и риск выехать из города, чтобы добраться до аэропорта в Буэнос-Айресе.
“Патрули были, нас проверяли. Один раз задержали минут на 15, видимо, не знали , что с туристами делать. Со своими ведь проще: кто нарушил карантин — того в тюрьму, а машину под арест. Но мы показали разрешения от МИДа и нас пропустили. Следующие 750 км ехали до столицы по практически пустой трассе. И именно в этот день мы получили письмо от МИДа Австрии с приглашением на их репатриационный рейс 31 марта”, — вспоминает Наталья.
“Какое было счастье оказаться в шаговой доступности от аэропорта с гарантированным вылетом в Европу уже завтра! Кроме того, мне удалось найти билеты на рейс Вена-Таллинн. Получив посадочные, мы выдохнули наконец-то, хотя вылет и задержался на два часа. Самолет был полный, во время полета надо было быть всегда в маске. Но это все мелочи и банальности. Перелет и мы дома! Наконец-то! 14 обязательных дней на карантине по ощущениям были одними из самых быстро прошедших двух недель”.
“Я искренне желаю всем застрявшим вернуться благополучно домой. Желаю скорейшего воссоединения с семьей и друзьями. Желаю много-много работы по возвращении. Будьте здоровы и счастливы!”, — закончила свой рассказ Наталья.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
«Мы были молоды и влюблены, а потом он умер». Драма на льду
Можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа