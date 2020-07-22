Отпуск в Испании подорожает из-за коронавируса

COVID-19 нанес огромный урон основной отрасли испанской экономики — индустрии иностранного туризма и отдыха. Закрытие границ страны в марте на три месяца и новая вспышка пандемии в июле обусловили резкое снижение числа зарубежных гостей. В этих условиях отели, рестораны и бары работают с минимальной нагрузкой и вынуждены поднимать цены. Многие из них разоряются. Эксперты предупреждают, что восстановление испанского туризма может занять немало времени и что предложить иностранцам разнообразные услуги по существовавшим до пандемии умеренным ценам Испания сможет лишь через несколько лет.

Несбывшиеся надежды на иностранных туристов

Неблагоприятную ситуацию в сфере туризма прокомментировал профессор экономики Мадридского политехнического университета Роберто Сентено. По его словам, ее главная причина — “резкое падение спроса”. Надежды на то, что европейцы после открытия границ в июне хлынут на испанские пляжи, не оправдались. А это означает значительные убытки для отрасли, принявшей в 2019 году 83,7 млн иностранцев.