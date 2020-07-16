Отзыв туриста об отдыхе в Италии: безлюдные пляжи и рестораны, где рады каждому посетителю

“Это было непривычное путешествие”, — заявляет турист. По его словам, новые реалии начинаются уже с аэропорта, где у всех прибывающих проверяют температуру, а также выдают медицинские маски и одноразовые перчатки. Сотрудники воздушной гавани строго следят за тем, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию в очередях. Кроме того, по прибытии надо заполнить специальную анкету с контактными данными.

Выбор рейсов при этом довольно ограничен. Именно по этой причине журналисту The Sun пришлось сначала лететь из Лондона в Рим, потом поездом добираться до Неаполя, а затем купить билет на паром до острова Капри. За это время ему измерили температуру на вокзалах в Риме и Неаполе, а также в отеле.

Как рассказывает турист, на Капри совсем мало людей. "Непривычно очень. В прошлые года здесь было не протолкнуться", - рассказывает он. По его словам, в Неаполе туристов было значительно больше, даже встречались туристические группы. “Повсюду маски, но чаще всего стянутые ниже носа или даже ниже подбородка”, — также отмечает он.