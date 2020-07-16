Отзыв туриста об отдыхе в Италии: безлюдные пляжи и рестораны, где рады каждому посетителю

“В отеле всем говорят, что свободных мест нет, но один официант признался мне, что на самом деле гостиница загружена только на 20%, хотя обычно в это время действительно не бывает свободных номеров”, — рассказывает турист. По его словам, все сотрудники носят “одноразовые маски с символикой отеля”.
В летние месяцы до 20 000 туристов ежедневно отправляются на паромах в пляжные клубы. Но сейчас остров только начинает возвращаться к жизни. Красивые пляжи почти безлюдны, рестораны стоят пустыми по будням. По заверениям туриста, в этом сезоне все без проблем найдут себе место на пляже или столик в ресторане. "Просто надо привыкнуть, что везде проверяют температуру. При входе в любой бар, ресторан или магазинчик стоят охранники с инфракрасными термометрами. Я боялся, что могу наткнуться на проверяющего, например, после пляжа, когда я был особенно разгорячен, или при спуске с гористой местности. Но, к счастью, обошлось". Однако турист добавляет, что итальянцы не слишком-то соблюдают социальную дистанцию — дружеские объятия и поцелуи здесь по-прежнему остались нормой.
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