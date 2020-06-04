“Памятник ненависти”: на юге США избавляются от мемориалов

Юг США избавляется от памяти о Гражданской войне — во многих городах сбрасывают с пьедесталов или расписывают граффити мемориалы, поставленные более ста лет назад в память деятелей Конфедеративных Штатов Америки. Это происходит под приветственные возгласы толпы и иногда при участии местных властей: люди считают их “памятниками ненависти”, от которых давно пора избавиться.
В южных штатах США на фоне протестов против жестокости полицейских по отношению к темнокожим снова начали сносить мемориалы, установленные здесь в честь военачальников армии Конфедеративных Штатов Америки — явление, впервые проявившееся в 2015 году после трагедии в Чарльстоне, когда в церкви были убиты девять темнокожих, получило новый виток развития. Сейчас по всему югу с пьедесталов сбивают памятники, которым больше ста лет, потому что остались еще мемориалы, чествующие память тех, кто угнетал темнокожих.
Вечером в понедельник, 1 июня, была сброшена на землю статуя генерала Роберта Ли в городе Монтгомери в Алабаме — она располагалась напротив школы его имени. Как сообщает USA Today, она рухнула под одобрительные крики небольшой толпы “Эй, эй, прощай”, а проезжавшие мимо автомобили радостно гудели. Снос памятника совпал при этом с праздником, который в южных штатах отмечают по случаю дня рождения Джефферсона Дэвиса, единственного президента Конфедеративных Штатов Америки, который приходится на 3 июня.
Свержение памятника генералу Ли не прошло без последствий для его участников — полиция сообщила, что несколько человек были арестованы, не ударяясь в подробности.
“Статуя была повреждена. Подозреваемые находятся под следствием. Обвинения прорабатываются”, — цитирует сообщение правоохранителей USA Today.
На следующие день после сноса школа Монтгомери, которая носила имя генерала Ли, заявила, что памятник отправлен в хранилище. Решение о дальнейшей его судьбе и о переименовании школы вынесет ее совет, уточнил представитель города Гриффит Уоллер.
Статуя генерала Ли — не единственный монумент, павший жертвой протестующих против насилия полицейских в отношении темнокожих и расизма в США.
В Нэшвилле, штат Теннесси, в субботу, 30 мая, была снесена статуя Эдварда Кармака, сенатора штата с 1901 по 1907 год, юриста и издателя, известного своими расистскими взглядами. В Ричмонде, штат Виргиния, в тот же день разрисовали граффити мемориал, посвященный генералу Роберту Ли и статую генерала Томаса Джонатана Джексона, также командовавшего войсками на стороне конфедератов. Штаб-квартиру организации United Daughters of the Confederacy (“Объединенные дочери Конфедерации”), которая была основана в Нэшвилле в 1894 году для сохранения памяти солдат, воевавших на стороне Юга, подожгли.
В Бирмингеме, в Алабаме, в воскресенье вечером рухнула на землю медная статуя Чарльза Линна, основателя города. На следующий день, в понедельник, группа под руководством мэра города Рэндалла Вудфина, вооружившись оборудованием и толстыми ремнями, смогла обрушить 15-метровый обелиск “Солдатам и морякам Конфедерации”, возраст которого насчитывал 115 лет. Дело в том, что избавиться от него город хотел уже давно, однако проиграл по суду офису генерального прокурора Алабамы Стива Маршалла.
Обрушение обелиска оказалось для многих радостным событием.
“Я рада, что его убрали, это все продолжалось слишком долго, и мы знаем, что это памятник ненависти, — призналась AP 69-летняя Сара Коллинз Рудольф, потерявшая в 1963-м сестру при взрыве баптистской церкви в Бирмингеме. — Он не представлял темнокожих. Он представлял тяжелые времена, которые были когда-то давно”.
Генпрокурор Алабамы Стив Маршалл, по сообщению AP, во вторник, 2 июня, подал в суд на город с требованием выплатить $25 тыс. штрафа за нарушение законов штата. В ответ на это мэр Рэндалл Вудфин заявил, что это меньшая плата, чем цена, которую заплатит город в случае продолжения беспорядков. В результате город собрал благодаря запущенной онлайн-компании больше денег, чем это было нужно для выплаты штрафа. Вернуть обелиск на место суд не потребовал.
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