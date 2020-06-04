“Памятник ненависти”: на юге США избавляются от мемориалов

Свержение памятника генералу Ли не прошло без последствий для его участников — полиция сообщила, что несколько человек были арестованы, не ударяясь в подробности.

“Статуя была повреждена. Подозреваемые находятся под следствием. Обвинения прорабатываются”, — цитирует сообщение правоохранителей USA Today.

На следующие день после сноса школа Монтгомери, которая носила имя генерала Ли, заявила, что памятник отправлен в хранилище. Решение о дальнейшей его судьбе и о переименовании школы вынесет ее совет, уточнил представитель города Гриффит Уоллер.

We just got hit with some pepper spray pic.twitter.com/XcKPpUWG9e — Natalie Allison (@natalie_allison) May 31, 2020

Статуя генерала Ли — не единственный монумент, павший жертвой протестующих против насилия полицейских в отношении темнокожих и расизма в США.

В Нэшвилле, штат Теннесси, в субботу, 30 мая, была снесена статуя Эдварда Кармака, сенатора штата с 1901 по 1907 год, юриста и издателя, известного своими расистскими взглядами. В Ричмонде, штат Виргиния, в тот же день разрисовали граффити мемориал, посвященный генералу Роберту Ли и статую генерала Томаса Джонатана Джексона, также командовавшего войсками на стороне конфедератов. Штаб-квартиру организации United Daughters of the Confederacy (“Объединенные дочери Конфедерации”), которая была основана в Нэшвилле в 1894 году для сохранения памяти солдат, воевавших на стороне Юга, подожгли.