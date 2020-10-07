Париж ужесточает ограничения в связи с коронавирусом
Из-за значительного прироста новых случаев коронавирусной инфекции в последнее время власти Парижа объявили об ужесточении ограничений.
Из-за значительного прироста новых случаев коронавирусной инфекции в последнее время власти Парижа объявили об ужесточении ограничений.
Бары будут закрыты, рестораны продолжат работу, но санитарные требования к ним ужесточатся. После 22:00 запрещаются продажа спиртных напитков навынос и их распитие, громкая музыка, пишет портал Тонкости Туризма.
Закроются фитнес-клубы, бассейны, цирки и ярмарки. При этом спортивным объектам, находящимся на открытом воздухе, можно продолжать работу с условием усеченных норм заполняемости. Затронут ограничения и организованные мероприятия. В общественных местах нельзя встречаться группами более 10 человек.
Продолжат работу кинотеатры, театры, музеи и рынки. Также ужесточение мер пока не коснется профессиональных и рабочих коллективов, очередей в магазинах и торговых центрах.
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