Париж ужесточает ограничения в связи с коронавирусом

Бары будут закрыты, рестораны продолжат работу, но санитарные требования к ним ужесточатся. После 22:00 запрещаются продажа спиртных напитков навынос и их распитие, громкая музыка, пишет портал Тонкости Туризма.

Закроются фитнес-клубы, бассейны, цирки и ярмарки. При этом спортивным объектам, находящимся на открытом воздухе, можно продолжать работу с условием усеченных норм заполняемости. Затронут ограничения и организованные мероприятия. В общественных местах нельзя встречаться группами более 10 человек.

Продолжат работу кинотеатры, театры, музеи и рынки. Также ужесточение мер пока не коснется профессиональных и рабочих коллективов, очередей в магазинах и торговых центрах.