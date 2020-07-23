Паром “Веста” доставляет всех желающих на остров Аэгна

В этом году паром выполняет рейсы шесть дней в неделю. По понедельникам, средам и четвергам совершается по две, по пятницам, субботам и воскресеньям — по три поездки в день. По вторникам отправлений нет — на пароме “Веста” проводятся работы по обслуживанию.

“Аэгна — единственный входящий в административную территорию Таллинна остров, и c ним однозначно стоит познакомиться. “Веста” обеспечивает удобное паромное сообщение, — отметил вице-мэр Андрей Новиков. — Этот остров — часть “зеленой” столицы, и созданный там ландшафтный заповедник важен с точки зрения защиты видов”.

Навигационный сезон паромного сообщения с островом Аэгна завершится 27 сентября. Начиная с сентября, паромное сообщение будет осуществляться только по выходным — по одному рейсу в субботу и воскресенье. Паром “Веста” отходит с причала Горхолла (бывший причал Linda liin), поездка до острова длится примерно один час.