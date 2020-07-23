Паром “Веста” доставляет всех желающих на остров Аэгна
Паром “Веста” по заказу города начал навигацию на остров Аэгна еще 1 июня. В течение полутора месяцев паром совершил уже 98 рейсов, доставив в пункт назначения около 3000 пассажиров.
Паром “Веста” по заказу города начал навигацию на остров Аэгна еще 1 июня. В течение полутора месяцев паром совершил уже 98 рейсов, доставив в пункт назначения около 3000 пассажиров.
В этом году паром выполняет рейсы шесть дней в неделю. По понедельникам, средам и четвергам совершается по две, по пятницам, субботам и воскресеньям — по три поездки в день. По вторникам отправлений нет — на пароме “Веста” проводятся работы по обслуживанию.
“Аэгна — единственный входящий в административную территорию Таллинна остров, и c ним однозначно стоит познакомиться. “Веста” обеспечивает удобное паромное сообщение, — отметил вице-мэр Андрей Новиков. — Этот остров — часть “зеленой” столицы, и созданный там ландшафтный заповедник важен с точки зрения защиты видов”.
Навигационный сезон паромного сообщения с островом Аэгна завершится 27 сентября. Начиная с сентября, паромное сообщение будет осуществляться только по выходным — по одному рейсу в субботу и воскресенье. Паром “Веста” отходит с причала Горхолла (бывший причал Linda liin), поездка до острова длится примерно один час.
В предварительной продаже билет можно приобрести не позднее чем за два часа до отправления парома. Посадка на борт, а также продажа билетов на месте начинаются за 30 минут до отбытия. Билеты и дополнительная информация на домашней страничке AS Kihnu Veeteed: https://veeteed.com/#/et/.
До конца летнего сезона, 31-го августа, на острове Аэгна работает расположенный в здании порта пункт спасателей-добровольцев. В задачи Добровольного резервного спасательного отряда входит оказание первой медицинской помощи, наблюдение за пожарной безопасностью, реагирование на происшествия, а также информирование и консультирование жителей и гостей острова Аэгна. Добровольный резервный спасательный отряд дежурит на острове Аэгна с 2003 года.
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