Паромная компания Tallink лишилась свыше 10 000 китайских туристов из-за коронавируса

"После того, как 25-26 января этого года Китай запретил своим гражданам уезжать в туристические поездки, с 27 января нам пришлось аннулировать все групповые заявки, которые были сделаны на февраль и март", - подтвердила руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк.

"Кроме того, на этой неделе пришли новости, что посольство Эстонии в Китае больше не выдает туристические визы китайцам, а авиакомпания Finnair отменила все рейсы из Европы на материковую часть Китая и из Китая до 29 февраля. Это, безусловно, повлияет на количество китайских пассажиров в ближайшем будущем», - добавила она.

По словам Катри Линк, в результате массовых аннуляций в феврале и марте Tallink потерял около 11000 пассажиров, а это около 0,1% от общего числа за год. Однако руководитель по коммуникациям Tallink не смогла ответить на вопрос, ожидают ли они аннуляций и на следующие месяцы и собирается ли паромная компания внести какие-либо изменения в свою бизнес-стратегию.