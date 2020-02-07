07.02.2020, 19:17

Паромная компания Tallink лишилась свыше 10 000 китайских туристов из-за коронавируса


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Паромная компания Tallink лишилась свыше 10 000 китайских туристов из-за коронавируса
Foto: Tallink

Начиная с конца января в таллиннских гостиницах, а также на паромах Tallink были отменены все бронирования для китайских туристических групп. По предварительным данным, за период с февраля до марта паромная компания Tallink потеряла около 10000 китайских пассажиров, пишет Ärileht.

"После того, как 25-26 января этого года Китай запретил своим гражданам уезжать в туристические поездки, с 27 января нам пришлось аннулировать все групповые заявки, которые были сделаны на февраль и март", - подтвердила руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк.

"Кроме того, на этой неделе пришли новости, что посольство Эстонии в Китае больше не выдает туристические визы китайцам, а авиакомпания Finnair отменила все рейсы из Европы на материковую часть Китая и из Китая до 29 февраля. Это, безусловно, повлияет на количество китайских пассажиров в ближайшем будущем», - добавила она.

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По словам Катри Линк, в результате массовых аннуляций в феврале и марте Tallink потерял около 11000 пассажиров, а это около 0,1% от общего числа за год. Однако руководитель по коммуникациям Tallink не смогла ответить на вопрос, ожидают ли они аннуляций и на следующие месяцы и собирается ли паромная компания внести какие-либо изменения в свою бизнес-стратегию.

"Мы следим за ситуацией и будем заниматься решением вопросов по мере их поступления. В низкий туристический сезон, который как раз выпадает на нынешнее время, у нас все равно будет меньше пассажиров из Китая и Азии, поэтому влияние на компанию в настоящее время незначительно».

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