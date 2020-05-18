Паромное сообщение с островом Аэгна начнется 1 июня

По словам вице-мэра Андрея Новикова, уже ведется подготовка к начинающемуся сезону навигации. ”Для того, чтобы паромное сообщение было безопасным как для пассажиров, так и команды, мы оснастили паром ”Веста” достаточным количеством дезинфицирующих и чистящих средств”, — сказал Новиков.

На нынешний навигационный сезон запланировано 210 рейсов.

”Летом отправления будут совершаться шесть дней в неделю, — уточнил вице-мэр Андрей Новиков. — По понедельникам, средам и четвергам будет совершаться по два рейса, по пятницам, субботам и воскресеньям — по три рейса в день. Исключение только 23 и 24 июня, когда запланированы три и четыре рейса соответственно”.

Также вице-мэр добавил, что в случае спроса имеется возможность добавить число отправлений. По вторникам ”Веста” из порта выходить не будет — на пароме проводятся работы по обслуживанию.