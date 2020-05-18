Паромное сообщение с островом Аэгна начнется 1 июня
Намеченная на май, но отложенная из-за действия режима чрезвычайной ситуации навигация на остров Аэгна начнется в этом году 1 июня и завершится 27 сентября.
Намеченная на май, но отложенная из-за действия режима чрезвычайной ситуации навигация на остров Аэгна начнется в этом году 1 июня и завершится 27 сентября.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, уже ведется подготовка к начинающемуся сезону навигации. ”Для того, чтобы паромное сообщение было безопасным как для пассажиров, так и команды, мы оснастили паром ”Веста” достаточным количеством дезинфицирующих и чистящих средств”, — сказал Новиков.
На нынешний навигационный сезон запланировано 210 рейсов.
”Летом отправления будут совершаться шесть дней в неделю, — уточнил вице-мэр Андрей Новиков. — По понедельникам, средам и четвергам будет совершаться по два рейса, по пятницам, субботам и воскресеньям — по три рейса в день. Исключение только 23 и 24 июня, когда запланированы три и четыре рейса соответственно”.
Также вице-мэр добавил, что в случае спроса имеется возможность добавить число отправлений. По вторникам ”Веста” из порта выходить не будет — на пароме проводятся работы по обслуживанию.
Начиная с сентября, паромное сообщение будет осуществляться только по выходным — по одному рейсу в субботу и воскресенье.
Паром ”Веста” отходит с причала Горхолла (бывший причал Linda liin), поездка до острова длится примерно один час.
В предварительной продаже билет можно приобрести за два часа до отбытия парома. Посадка на борт, а также продажа билетов на месте начинаются за 30 минут до отбытия. Билеты и дополнительная информация на домашней страничке AS Kihnu Veeteed.
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