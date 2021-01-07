Паспорт вакцинации: смогут ли жители Эстонии путешествовать без прививки от COVID-19?

По словам Керти Алев, для международных авиакомпаний важно, чтобы паспорт вакцинации принимали как можно больше стран. “Другое дело, на основе каких данных сделаны паспорта других разработчиков, откуда они получают эту информацию. На данный момент отсутствие данных является как раз препятствием для дальнейшей работы. Не хватает данных и доказательств. А технология, наверное, одинакова у всех”, — сказала она.
Европейский союз создаст единый паспорт
В Эстонии сделать проверить, пройдена ли вакцинация или нет, очень легко. В нашей стране используются как бумажные, так и цифровые паспорта иммунизации, поскольку все прививки хранятся в цифровом формате. На специальном государственном портале каждый может увидеть, какие прививки у него сделаны.
“При необходимости паспорт электронной иммунизации можно даже распечатать”, — сказала Эва Лехтла, советник отдела коммуникаций Министерства социальных дел Эстонии. “На уровне Европейского Союза начались дискуссии о создании единого паспорта вакцинации. Точную информацию можно будет дать только после того, как будут достигнуты конкретные соглашения”, — добавила она.
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