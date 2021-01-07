Паспорт вакцинации: смогут ли жители Эстонии путешествовать без прививки от COVID-19?

Как в Эстонии, так и в других странах темпы и график вакцинации создают ситуацию, когда одна часть населения уже не боится заражения, а другой придется еще довольно длительный период соблюдать осторожность. Вероятно, что люди, отказавшиеся от вакцинации по состоянию здоровья или по собственному желанию, не смогут свободно перемещаться и путешествовать в отличие от тех, кто получит два заветных укола.

Однако пока не известно, какие точные требования будут введены для пересечения национальных границ, но намеки уже есть.

Еще в ноябре прошлого года Qantas Airlines, одна из старейших авиакомпаний мира, объявила, что, если вакцина от коронавируса будет наконец применяться, всем пассажирам придется предъявить доказательства о прохождении вакцинации. По словам руководителя австралийской авиакомпании Qantas Airlines Алана Джойса, в будущем такие справки станут обязательными для прохождения на борт самолета.