"Паспорта здоровья": в Европе разрабатывают программу для безопасных путешествий в условиях COVID-19

По словам Таави Эйнасте, главы немецкого подразделения Nortal, пандемия COVID-19 всего за пару месяцев полностью изменила все аспекты нашей жизни — будь то работа, досуг, путешествия или иные привычки. “Наша цель в сотрудничестве с партнерами состоит в выводе на рынок смягчающего ситуацию решения для пассажиров, государств и транспортных предприятий, чтобы обеспечить в нынешних условиях безопасность зарубежных поездок”, — добавил Эйнасте.

Он отметил, что свободное перемещение людей через границы важно для всех стран, но особенно — для небольших государств с открытой экономикой, таких как Эстония. “В настоящее время для внедрения решения мы активно общаемся с правительственными учреждениям в разных странах, а также с международными транспортными компаниями”, — сказал Эйнасте.

Taavi Einaste

Изначально названная Corona Travel App система сравнивает полученные из признанного медицинского учреждения данные о состоянии здоровья пассажира с условиями страны назначения в отношении проведения тестов на COVID-19. Если пользователь соответствует установленным в пункте назначения условиям, ему будет отправлен сертификат, который акцептируют при въезде в страну как транспортные компании, так и миграционные учреждения.