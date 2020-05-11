"Паспорта здоровья": в Европе разрабатывают программу для безопасных путешествий в условиях COVID-19
Занимающаяся разработкой программного обеспечения и бизнес-консалтингом международная компания Nortal совместно с немецким провайдером цифрового медицинского страхования ottonova и платформой медицинских данных inHealth Объединенных Арабских Эмиратов создает систему, обеспечивающую безопасные международные путешествия в условиях COVID-19.
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