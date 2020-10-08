08.10.2020, 08:00

Пассажир, чей рейс отменили по требованию правительства: людей лишили возможности путешествовать безопасно и с комфортом

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Пассажир, чей рейс отменили по требованию правительства: людей лишили возможности путешествовать безопасно и с комфортом
Foto: Andres Putting

На прошлой неделе правительство Эстонии запретило чартерные рейсы в страны за пределами Европейского Союза. В результате этого большое количество жителей нашей страны остались без долгожданного отпуска в теплых странах. Среди них оказалась и семья Пирет, которая не считает такое ограничение необходимым, поскольку люди по-прежнему могут путешествовать повсюду самостоятельно, пишет Kasulik.

На прошлой неделе эстонские туроператоры были шокированы. Неожиданно выяснилось, что правительство решило запретить чартерные рейсы в страны за пределами Европейского Союза, несмотря на данные ранее обещания этого не делать.

Исполнительный директор туроператора TEZ Tour Татьяна Архипова написала премьер-министру публичное письмо, в котором назвала действия правительства предательскими. “На октябрь крупнейшие туроператоры Эстонии заказали в общей сложности 9 чартерных рейсов из Таллинна на турецкие курорты, все билеты были распроданы. Около 2000 жителей Эстонии, от самых маленьких до пожилых, обрадовались, что правительство Эстонской Республики в конце концов трезво оценило последствия запретов на авиаперелеты, и готово открыть мир для путешествий”, — написала она.

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“И вот надежды рухнули. Все поменялось. Опять. Никто нас не оповещал, мы сами обнаружили, что правительство в тайне изменило постановление, дополнив его пунктом, что чартерные рейсы разрешены только в рамках ЕС. Это означает, что Турция, которая не является страной членом ЕС, одним росчерком пера оказалась в зоне запрета в тот момент, когда чемоданы туристов уже были упакованы, не говоря уже об осуществленных изменениях в планах и инвестициях, которые были для этого сделаны”, — продолжила Татьяна Архипова. (полное письмо TEZ TOUR Эстонскому правительству читайте ЗДЕСЬ).

Семья Пирет должна была отправиться на каникулы в Турцию 17 октября. Эту поездку они запланировали еще осенью прошлого года, когда о коронавирусе никто и не слышал. По словам Пирет, выбор даты путешествия обусловлен школьными каникулами, так как это единственная возможность отдыха всей семьей в осенний период.

Во второй половине сентября турфирмы получили информацию о том, что чартерные рейсы разрешены. Они начали в ускоренном темпе оформлять заявки и усердно работать, и вскоре все места в самолетах были распроданы.

К этому времени Пирет Пирет уже ознакомилась с необходимыми для поездки процедурами, проинформировала школу и порадовала детей тем, что они все же смогут отправиться в путешествие. “Первого октября пришло письмо, что они все отменит”, — сказала Пирет.

При этом она утверждает, что статус самой поездки всегда висел на волоске. “Сначала вообще не было уверенности, что куда-то улетим. По крайней мере казалось, что пока ты не ступишь на борт самолета, то сама поездка остается под большим вопросом. Я понимала, что ясность может наступить и в последнюю минуту. Теоретически даже сейчас, за два дня до поездки, могут дать разрешение на чартерные рейсы. Если бы была такая возможность, мы бы обязательно поехали”, — признается она.

Пирет не считает правительственные ограничения разумными, потому что на самом деле улетать можно везде, но с большим количеством пересадок. Семья Пирет даже рассматривала возможность улететь на новогодние каникулы в Дубай, но самостоятельно бронировать авиабилеты для них очень рискованно. “Если, например, ситуация ухудшится, тогда мне придется разбираться с авиакомпанией, было бы намного проще сделать это через консультанта турфирмы. Сегодня люди лишены возможности безопасно и комфортно добраться до места назначения”.

По словам Пирет, наше правительство могло бы воспользоваться в качестве примера правилами и опытом других стран. “Надо научиться жить с этим”, — говорит она о вирусе.

Департамент здоровья и правительство рекомендуют отдыхать дома

На прошлой неделе, отвечая на критику со стороны туроператоров, министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас заявил, что цель ограничений — контроль над распространением коронавируса. “Я понимаю, что туристические компании находятся в сложной ситуации. Мы пытались с правительством найти разумный подход к ограничению прямых рейсов, который позволил бы иметь необходимые связи, но при этом не допустил бы массового туризма, поскольку именно он принес весной вирус в нашу страну”, — добавил Аас.

Valitsuse pressikonverents Foto: Priit Simson

Департамент здоровья Эстонии неоднократно подчеркивал, что в связи со второй волной коронавируса и приближающимися школьными каникулами рекомендуют отказаться от путешествий за границу.

“Поездки в другие страны нужно отложить до лучших времен, а школьные каникулы провести в Эстонии — уровень заболеваемости растет как в Эстонии, так и в Европе и во всем мире. Чтобы предотвратить трансграничное распространение вируса, сейчас стоит отказаться от зарубежных поездок и найти возможности для отдыха в Эстонии. Путешествовать нужно только в случае крайней необходимости”, — подчеркивает Департамент в своих ежедневных отчетах.

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