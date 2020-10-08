Пассажир, чей рейс отменили по требованию правительства: людей лишили возможности путешествовать безопасно и с комфортом

На прошлой неделе эстонские туроператоры были шокированы. Неожиданно выяснилось, что правительство решило запретить чартерные рейсы в страны за пределами Европейского Союза, несмотря на данные ранее обещания этого не делать.

Исполнительный директор туроператора TEZ Tour Татьяна Архипова написала премьер-министру публичное письмо, в котором назвала действия правительства предательскими. “На октябрь крупнейшие туроператоры Эстонии заказали в общей сложности 9 чартерных рейсов из Таллинна на турецкие курорты, все билеты были распроданы. Около 2000 жителей Эстонии, от самых маленьких до пожилых, обрадовались, что правительство Эстонской Республики в конце концов трезво оценило последствия запретов на авиаперелеты, и готово открыть мир для путешествий”, — написала она.

“И вот надежды рухнули. Все поменялось. Опять. Никто нас не оповещал, мы сами обнаружили, что правительство в тайне изменило постановление, дополнив его пунктом, что чартерные рейсы разрешены только в рамках ЕС. Это означает, что Турция, которая не является страной членом ЕС, одним росчерком пера оказалась в зоне запрета в тот момент, когда чемоданы туристов уже были упакованы, не говоря уже об осуществленных изменениях в планах и инвестициях, которые были для этого сделаны”, — продолжила Татьяна Архипова. (полное письмо TEZ TOUR Эстонскому правительству читайте ЗДЕСЬ).