Пассажир, чей рейс отменили по требованию правительства: людей лишили возможности путешествовать безопасно и с комфортом

Семья Пирет должна была отправиться на каникулы в Турцию 17 октября. Эту поездку они запланировали еще осенью прошлого года, когда о коронавирусе никто и не слышал. По словам Пирет, выбор даты путешествия обусловлен школьными каникулами, так как это единственная возможность отдыха всей семьей в осенний период.
Во второй половине сентября турфирмы получили информацию о том, что чартерные рейсы разрешены. Они начали в ускоренном темпе оформлять заявки и усердно работать, и вскоре все места в самолетах были распроданы.
К этому времени Пирет Пирет уже ознакомилась с необходимыми для поездки процедурами, проинформировала школу и порадовала детей тем, что они все же смогут отправиться в путешествие. “Первого октября пришло письмо, что они все отменит”, — сказала Пирет.
При этом она утверждает, что статус самой поездки всегда висел на волоске. “Сначала вообще не было уверенности, что куда-то улетим. По крайней мере казалось, что пока ты не ступишь на борт самолета, то сама поездка остается под большим вопросом. Я понимала, что ясность может наступить и в последнюю минуту. Теоретически даже сейчас, за два дня до поездки, могут дать разрешение на чартерные рейсы. Если бы была такая возможность, мы бы обязательно поехали”, — признается она.
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