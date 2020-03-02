Пассажир опоздал на стыковочный рейс из-за болезни члена экипажа самолета. Как получить компенсацию?

“Конкретный случай имел место еще в октябре 2017 года, когда рейс Сингапур-Хельсинки опоздал в результате болезни члена экипажа, и пассажир не успел на пересадку в Таллинн, попав в пункт назначения на четыре часа позднее запланированного”, — пояснил главный юрист Lennuabi Карл Хыбемяги. Если дальнемагистральный рейс отменяется или опаздывает не менее, чем на 4 часа, у пассажира есть право на компенсацию в размере 600 евро.

“В данном случае компания Finnair не пожелала выплачивать компенсацию, утверждая, что болезнь члена экипажа является чрезвычайной ситуацией. Вместе с тем практика Европейского суда показывает, что авиакомпании все же должны учитывать возможность подобных случаев. В ходе производства содержание возражений ответчика изменилось — Finnair начал утверждать, что требование просрочено, хотя в действительности на предъявление таких требований есть три года”, — отметил Хыбемяги. Спор вокруг 600 евро компенсации дошел до суда, адвокаты сторон работали годы. В результате как уездный, так и окружной суды признали правоту Lennuabi. Компания Finnair оспорила последнее решение в Государственном суде, но на прошлой неделе Государственный суд решил не принимать дело в производство.