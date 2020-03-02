02.03.2020, 13:30

Пассажир опоздал на стыковочный рейс из-за болезни члена экипажа самолета. Как получить компенсацию?


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Пассажир опоздал на стыковочный рейс из-за болезни члена экипажа самолета. Как получить компенсацию?
Foto: Ilmar Saabas

Спор между занимающейся возмещением компенсаций в пользу пассажиров за опоздавшие или отмененные рейсы фирмой Lennuabi OÜ и авиакомпанией Finnair дошел до Государственного суда, где было принято решение в пользу Lennuabi. Государственный суд постановил не принимать в производство кассационную жалобу Finnair на решение окружного суда, поскольку болезнь члена экипажа не является чрезвычайной ситуацией и не оправдывает задержку рейса.

“Конкретный случай имел место еще в октябре 2017 года, когда рейс Сингапур-Хельсинки опоздал в результате болезни члена экипажа, и пассажир не успел на пересадку в Таллинн, попав в пункт назначения на четыре часа позднее запланированного”, — пояснил главный юрист Lennuabi Карл Хыбемяги. Если дальнемагистральный рейс отменяется или опаздывает не менее, чем на 4 часа, у пассажира есть право на компенсацию в размере 600 евро.

“В данном случае компания Finnair не пожелала выплачивать компенсацию, утверждая, что болезнь члена экипажа является чрезвычайной ситуацией. Вместе с тем практика Европейского суда показывает, что авиакомпании все же должны учитывать возможность подобных случаев. В ходе производства содержание возражений ответчика изменилось — Finnair начал утверждать, что требование просрочено, хотя в действительности на предъявление таких требований есть три года”, — отметил Хыбемяги. Спор вокруг 600 евро компенсации дошел до суда, адвокаты сторон работали годы. В результате как уездный, так и окружной суды признали правоту Lennuabi. Компания Finnair оспорила последнее решение в Государственном суде, но на прошлой неделе Государственный суд решил не принимать дело в производство.

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Зачастую авиакомпании очень неохотно выплачивают пассажирам компенсации — в результате в прошлом году Lennuabi пришлось обращаться в суд примерно 300 раз. “Данный случай, к сожалению, довольно точно характеризует нашу работу. В случае казуса Finnair плата за услугу Lennuabi составила 180 евро, тогда как фактические судебные издержки оказались в десятки раз больше”, — сказал Хыбемяги.

В 2019 году фирма Lennuabi приняла около 3700 заявлений, касающихся опоздавших или отмененных рейсов примерно 7400 пассажиров. В среднем заявление касается двух человек, а размер требования составляет 740 евро. Суммарно Lennuabi смогла получить от авиакомпаний в пользу своих клиентов более двух миллион евро компенсаций.

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