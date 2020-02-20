Пассажирка забыла на борту самолета сумку с 40 000 долларов. Их нашли, но в необычном месте

Опомнилась пассажирка не сразу — к этому времени самолет уже успели отогнать на дополнительную полосу и убрать.

Бортпроводники проверили полностью весь борт, но забытой сумки нигде не нашли. Было решено, что ценный груз могли забрать уборщицы или пассажиры. Проверка началась с женщин, убиравших салон самолета сразу по прилете.

Одна из уборщиц заметно нервничала, постукивая ногой. В итоге деньги нашли у нее в кроссовках.

Видео обыска можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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