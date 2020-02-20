Пассажирка забыла на борту самолета сумку с 40 000 долларов. Их нашли, но в необычном месте(1)
Пассажирка бизнес-класса авиакомпании "Аэрофлот", прилетевшая в Москву из Лос-Анджелеса 17 февраля этого года, забыла в самолете сумку с тремя парами дорогих очков и наличными в размере 40 000 долларов США, пишет телеграм-канал БАЗА.
Молодая девушка умерла через пару дней после свадьбы
Неожиданное откровение матери беременной 13-летней школьницы
Почему нужно срочно удалить из телефонов WhatsApp
В Британии раскрыли правду о судьбе Скрипалей