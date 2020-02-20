20.02.2020, 14:12
Пассажирка забыла на борту самолета сумку с 40 000 долларов. Их нашли, но в необычном месте
Пассажирка бизнес-класса авиакомпании "Аэрофлот", прилетевшая в Москву из Лос-Анджелеса 17 февраля этого года, забыла в самолете сумку с тремя парами дорогих очков и наличными в размере 40 000 долларов США, пишет телеграм-канал БАЗА.
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