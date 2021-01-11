Пассажиропоток Таллиннского аэропорта упал до уровня 2003 года

Аэропорт Таллинна в 2020 году обслужил 863 585 пассажиров, что составило лишь 26% от числа пассажиров за 2019 год, говорится в сообщении аэропорта.
При этом около половины пассажиров воспользовалось аэропортом за первые два месяца года.
Аналогичный годовой показатель пассажиропотока аэропорт Таллинна показал еще в 2003 году.
Большую часть грузов через аэропорт в 2020 году, как и в 2019-м, перевозили интеграторские компании (например, DHL, TNT и UPS), и по сравнению с предыдущим годом объем грузов этих самолетов существенно не изменился. Тем не менее, поскольку отправляемые в рамках универсальной почтовой услуги почту и грузы перевозят только регулярными рейсами, из-за сокращения числа этих рейсов общий объем грузоперевозок в аэропорту Таллинна оказался на 16% ниже показателя за 2019 год.
По состоянию на конец года авиарейсы из Таллиннского аэропорта обслуживали 10 авиакомпаний. За год больше всего пассажиров (27%) обслужила Air Baltic, доля лоукостеров составила 21%.
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