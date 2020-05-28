Пассажирский самолет впервые после долгого перерыва вылетел из Германии в Италию. Но приземлиться ему не разрешили

Уже в полете диспетчер аэропорта Коста-Смеральда в Ольбии сообщил экипажу, что авиагавань закрыта для коммерческих рейсов. “Аэробус” некоторое время покружил рядом с аэропортом, ожидая, что ему все-таки разрешат приземлиться. Однако ответ был отрицательным, и самолет улетел обратно в Дюссельдорф. Маршрут туда-обратно занял 4 часа 10 минут.
Как пояснили изданию в пресс-службе авиакомпании, это недоразумение связано с тем, что правила в аэропортах в связи с кризисом меняются очень быстро. Так, 17 мая министерство инфраструктуры и транспорта Италии открыло аэропорты, но позднее в этот же день на региональном уровне решение было изменено. Аэропорт закрыли.
На борту находились всего два человека. По возвращении лайнера в Дюссельдорф билеты для них были перебронированы на другую дату. Аэропорт Коста-Смеральда не работает минимум до 2 июня.
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