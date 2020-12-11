"Павшие будут, как и в любой войне": в Риге работу приостановили более 30 отелей

Он отметил, что кризис, вызванный Covid-19, смогут преодолеть не все участники рынка.

“Я думаю, что павшие будут, как и в любой войне, без этого не обойтись, но те, кто выиграет эту битву, будут намного сильнее, мощнее и эффективнее, чем сейчас”, — сказал Наглис.

Наглис также заявил, что не только рижские отели, но и гостиницы по всей Латвии надеются, что, соблюдая требования Кабинета министров, смогут разместить у себя жителей, которым требуется карантин.

“Это хороший сигнал, что гостиницы и гостевые дома готовы делать что-то для того, чтобы сохранить свой бизнес”, — подчеркнул глава Ассоциации.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!