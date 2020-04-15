Пенсионерку в Риме оштрафовали на 400 евро за выгул черепахи во время карантина(1)
Пожилую женщину в Риме оштрафовали за “выгул” черепахи во время карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство AGI.
Пожилую женщину в Риме оштрафовали за “выгул” черепахи во время карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство AGI.
"Итальянка была задержана карабинерами у станции метро "Чинечитта" на юго-востоке Рима. На вопрос блюстителей порядка о том, как она оказалась далеко от своего дома, 60-летняя женщина ответила, что вышла с черепахой "которая хотела прогуляться", — говорится в сообщении.
Убедить карабинеров ей не удалось, в результате чего пенсионерке был выписан штраф за нарушение режима самоизоляции. Как сообщает издательство The Local, размер штрафа составил 400 евро.
На прошлой неделе в департаменте Гар на юге Франции был задержан мужчина, который выгуливал на поводке кошку, которая "не выглядела привыкшей" к этому. Нарушителя карантина заметил дрон жандармерии. Он заплатил штраф в 135 евро.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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