Перечень любимых туристических направлений жителей Эстонии возглавляют Греция, Турция и Египет

По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус, жители Эстонии любят путешествовать, а поскольку зимой чаще всего скучают по солнцу, большинство туристов смотрят в сторону Южной Европы, где уже стоит приятная весенняя погода — на расстоянии всего нескольких часов полета.

“Греция предлагает низкий уровень цен и множество интересных пунктов назначения — это привлекательное направление как для семей, так и для путешествующих в одиночку. Греция также привлекает наших людей вкусной средиземноморской кухней, — пояснила Лугус. — Конкретно стоит упомянуть Крит, Родос и Корфу”.

“На Tourest также продали много пакетов путешествий в Турцию. Кроме того, люди интересуются Кипром, поскольку осенью там стоит приятная погода, море теплое и цены хорошие. Это идеальная возможность продлить лето. Среди зимних “солнечных направлений” на первом месте находится Египет”, — добавила Лугус.