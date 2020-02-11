Перечень любимых туристических направлений жителей Эстонии возглавляют Греция, Турция и Египет

По ее словам, видно, что людям все больше нравится путешествовать по миру и поэтому все заметнее увеличивается число тех, кто приходит на туристическую выставку в поисках хороших идей и возможностей, чтобы реализовать тягу к интересным, образовательным и надолго запоминающимся приключениям. Лугус отметила, что люди также проявляют явный интерес к культурным путешествиям.
“Городской отдых в популярных местах Европы и мира также приносит радость открытия — Берлин, Париж, Рим, Стамбул, Тбилиси, Амстердам и Барселона, — Лугус перечислила наиболее популярные городские направления. — Люди также ищут возможности отправиться и в более экзотические места, например, на Бали, а в Европе — в Черногорию”.
Помимо молодежи, люди среднего и пожилого возраста также все чаще открывают для себя приключенческие поездки — в пустыни, в горы Центральной Азии или на рафтинг где-нибудь в Африке.
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