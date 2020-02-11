11.02.2020, 16:43

Перечень любимых туристических направлений жителей Эстонии возглавляют Греция, Турция и Египет


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Перечень любимых туристических направлений жителей Эстонии возглавляют Греция, Турция и Египет
Foto: Kristjan Järv

Проходившая с пятницы по воскресенье туристическая выставка-ярмарка Tourest продемонстрировала, что за последние годы любимые туристические направления жителей Эстонии остались без изменений. По-прежнему популярны пакеты отдыха в Турции, Греции и Египте. Также жители Эстонии испытывают все больший интерес к отдыху в европейских городах.

По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус, жители Эстонии любят путешествовать, а поскольку зимой чаще всего скучают по солнцу, большинство туристов смотрят в сторону Южной Европы, где уже стоит приятная весенняя погода — на расстоянии всего нескольких часов полета.

Греция предлагает низкий уровень цен и множество интересных пунктов назначения — это привлекательное направление как для семей, так и для путешествующих в одиночку. Греция также привлекает наших людей вкусной средиземноморской кухней, — пояснила Лугус. — Конкретно стоит упомянуть Крит, Родос и Корфу”.

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“На Tourest также продали много пакетов путешествий в Турцию. Кроме того, люди интересуются Кипром, поскольку осенью там стоит приятная погода, море теплое и цены хорошие. Это идеальная возможность продлить лето. Среди зимних “солнечных направлений” на первом месте находится Египет”, — добавила Лугус.

По ее словам, видно, что людям все больше нравится путешествовать по миру и поэтому все заметнее увеличивается число тех, кто приходит на туристическую выставку в поисках хороших идей и возможностей, чтобы реализовать тягу к интересным, образовательным и надолго запоминающимся приключениям. Лугус отметила, что люди также проявляют явный интерес к культурным путешествиям.

“Городской отдых в популярных местах Европы и мира также приносит радость открытия — Берлин, Париж, Рим, Стамбул, Тбилиси, Амстердам и Барселона, — Лугус перечислила наиболее популярные городские направления. — Люди также ищут возможности отправиться и в более экзотические места, например, на Бали, а в Европе — в Черногорию”.

Помимо молодежи, люди среднего и пожилого возраста также все чаще открывают для себя приключенческие поездки — в пустыни, в горы Центральной Азии или на рафтинг где-нибудь в Африке.

“Именно за советом многие и шли на Tourest — в Интернете информации много, но трудно решить, чему именно стоит доверять. На выставке же можно пообщаться с профессионалами, вместе изучить возможности размещения, транспорта и питания, а также решить, что лучше всего подходит именно вам”, — сказала Лугус.

В этом году на 29 выставке Tourest были представлены около 500 экспонентов из 32 стран мира, причем впервые — Узбекистан и Азербайджан. Вновь на выставке знакомила с возможностями отдыха Гватемала — прошлогодний дебютант.

Одним из важнейших элементов Tourest стала организуемая для европейских туроператоров программа Tourest Hosted Buyers. Союз туристических фирм Эстонии в сотрудничестве с Центром развития туризма EAS, airBaltic и многими предприятиями туристического сектора знакомят с Эстонией, как привлекательным и своеобразным направлением — с целью добавить Эстонию в портфели приглашенных туроператоров.

“В рамках программы Tourest 2020 Hosted Buyers мы собрали 60 тщательно отобранных иностранных туроператоров, которые принимали участие в выставке, организовывали контактные встречи и знакомились с возможностями поездок по разным регионам Эстонии. Это отличный пример сотрудничества предприятий сектора и государства, призванного подарить иностранным туроператорам вдохновение, создать реальные контакты и увеличить экспортную долю эстонского туризма”, — добавила Лугус.

За три дня работы — с пятницы по воскресенье — выставку Tourest посетили 26 863 человека. В этом году излюбленными стендами посетителей стали Viking Line в главном павильоне, стенды Тарту и Тартумаа в павильоне “Отдых в Эстонии”, а также кафе Tillu из Пылвамаа в павильоне “Впечатления и вкусы”.

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