Перезапуск туризма: 40% стран мира ослабили ограничения на поездки
По всему миру происходит перезапуск туризма: связанные с COVID-19 ограничения на поездки ослабили уже 40% стран, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
По всему миру происходит перезапуск туризма: связанные с COVID-19 ограничения на поездки ослабили уже 40% стран, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
"В настоящий момент 40% всех мировых направлений ослабили ограничения на международные поездки. В середине июня их было 22%, в середине мая – 3%. Мировой туризм медленно, но последовательно адаптируется к новой реальности", — сообщает организация.
Из 87 стран, ослабивших ограничения из-за COVID-19, четыре полностью отменили все запреты, а 83 сохранили часть мер. Наиболее охотно снимали ограничения государства, зависимые от туризма. Около половины (41) стран, ослабивших ограничения, находятся в Европе.
В то же время 53% всех государств в мире (115) по-прежнему держат границы закрытыми для международного туризма. Большинство из них (88) закрыты уже более 12 недель.
"Страны продолжают снимать ограничения на поездки, и международное сотрудничество сейчас имеет первостепенное значение. Надо убедить людей, что путешествовать безопасно", — заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.
Ранее в организации сообщили, что число международных турпоездок с января по май 2020 года сократилось на 300 млн или 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это привело к падению доходов от туризма на $320 млрд, что втрое превышает аналогичный показатель во время глобального экономического кризиса 2009 года.
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