03.09.2020, 10:28

Первое в Эстонии гибридное судно Tõll приступило к обслуживанию пассажиров


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Первое в Эстонии гибридное судно Tõll приступило к обслуживанию пассажиров
TS Laevad

Со 2 сентября пассажиров на линии Виртсу-Куйвасту обслуживает Tõll, переоборудованный в первое в Эстонии гибридное пассажирское судно, аккумуляторные батареи которого позволяют частично перемещаться на электричестве, что снижает количество использованного дизельного топлива и сокращает загрязнение воздуха.

Аккумуляторы для первого гибридного рейса торжественно запустили министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, председатель совета TS Laevad Валдо Калм и председатель правления TS Laevad Яак Каабель.

Председатель правления TS Laevad Яак Каабель отметил, что перестройка Tõll является следующим шагом в повышении экологичности всего паромного судоходства, чему предприятие уделяло повышенное внимание в течение последних лет. “Вот уже несколько лет мы работает с целью полностью отказаться от использования на паромах в Вяйнамери ископаемого топлива и добиться нулевых выбросов. Превращение Tõll в первое в Эстонии гибридное пассажирское судно — важный шаг в этом направлении”, — сказал Яак Каабель, добавив, что, если частично работающее на аккумуляторных батареях решение окажется оправданным, прочие новые суда компании последуют именно этому примеру.

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В ходе реконструкции, которая обошлась почти в 1,6 миллиона евро, компания TS Laevad установила на Tõll аккумуляторные батареи, что на 20% снизит потребление дизельного топлива и, таким образом, сократит выбросы СО2 в атмосферу на 1600 тонн в год. Помимо выбросов, снижаются также уровень шума и вибрации под водой.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, весь транспортный сектор движется к достижению климатических целей, и важную роль тут играет организующая перевозки между материком и островами компания TS Laevad. “Амбициозные климатические цели ускоряют переход к экологически чистым технологиям и решениям. Первое гибридное пассажирское судно является ориентиром в развитии для всего паромного судоходства в Эстонии”, — отметил Аас.

Компания TS Laevad первой в Эстонии применила дизель-электрическое гибридное решение на пароме, который курсирует с большим количеством ежедневных отправлений и маневров, причем в зимние месяцы — при минусовой температуре. Ранее технология аккумуляторных батарей не использовалась в мире на столь большом пассажирском пароме, зимой работающем в ледовых условиях.

Реконструкция Tõll началась в 2019 году. Строительные работы были выполнены выступившей в качестве генерального подрядчика компанией Baltic Workboats, аккумуляторные батареи поставила компания Corvus Energy, электрическое и автоматическое оборудование — Norwegian Electric Systems, а гибридное решение для ограничения пиковых нагрузок было спроектировано предприятием LMG Marin.

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