Первое в Эстонии гибридное судно Tõll приступило к обслуживанию пассажиров

В ходе реконструкции, которая обошлась почти в 1,6 миллиона евро, компания TS Laevad установила на Tõll аккумуляторные батареи, что на 20% снизит потребление дизельного топлива и, таким образом, сократит выбросы СО2 в атмосферу на 1600 тонн в год. Помимо выбросов, снижаются также уровень шума и вибрации под водой.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, весь транспортный сектор движется к достижению климатических целей, и важную роль тут играет организующая перевозки между материком и островами компания TS Laevad. “Амбициозные климатические цели ускоряют переход к экологически чистым технологиям и решениям. Первое гибридное пассажирское судно является ориентиром в развитии для всего паромного судоходства в Эстонии”, — отметил Аас.

Компания TS Laevad первой в Эстонии применила дизель-электрическое гибридное решение на пароме, который курсирует с большим количеством ежедневных отправлений и маневров, причем в зимние месяцы — при минусовой температуре. Ранее технология аккумуляторных батарей не использовалась в мире на столь большом пассажирском пароме, зимой работающем в ледовых условиях.