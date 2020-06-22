Первые туристы в Испании: отдыхающих ждет “экстремальная гостиничная гигиена”

Для этого “RIU Hotels” инвестировала средства во множество новых протоколов безопасности. “В нашем лобби тепловизионная камера сканирует гостей, когда они входят через раздвижные двери: если температура вашего тела в пределах нормы, то для вас загорится зеленый свет, приглашая войти. Но если ваша температура превысит норму, то загорится красный сигнал тревоги”, — пояснил г-н Наварро.

“Тем не менее, когда во время моего кофе раздается сигнал тревоги, я как и другие туристы на мгновение испугалась — не поймала ли тепловизионная камера кого-то, пытающегося пробраться в отель с лихорадкой коронавируса. Однако в этот раз все оказалось проще — проходила проверка пожарная сигнализация”, — описывает свои эмоции журналист.

"Несмотря на массу введенных в отеле ограничений, персонал “неумолимо веселый”, либо умело делает такой вид. Когда я говорю официанту, что завтракаю в одиночестве, он поздравляет меня с выбором “самого безопасного варианта”. И действительно, мои столовые приборы надежно запечатаны в одноразовую упаковку, а вокруг столика нанесены знаки, напоминающие мне остановиться в двух метрах от других гостей. Однако навигация по шведскому столу сложна, особенно с непривычки: нужно следовать за красными стрелками на полу, чтобы избежать столкновения с другими гостями, но как и следовало ожидать, я ушла не в ту сторону, пытаясь добраться до фруктов. Тут же улыбающийся сопровождающий любезно направляет меня обратно к круассанам и выпечке. Но вернуться туда мне позволили лишь после того, как дали мне еще одну порцию дезинфицирующего геля. Вот такие приключения в ресторане во время завтрака".