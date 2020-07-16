16.07.2020, 12:02
Первый полный месяц после возобновления деятельности: авиакомпания airBaltic перевезла более 60 000 пассажиров
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в июне 2020 года перевезла из всех трех столиц стран Балтии 60 409 пассажиров.
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