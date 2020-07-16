16.07.2020, 12:02

Первый полный месяц после возобновления деятельности: авиакомпания airBaltic перевезла более 60 000 пассажиров


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Первый полный месяц после возобновления деятельности: авиакомпания airBaltic перевезла более 60 000 пассажиров
Foto: Andres Putting

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в июне 2020 года перевезла из всех трех столиц стран Балтии 60 409 пассажиров.

В июне самолеты авиакомпании выполнили 1091 рейс по 36 маршрутам.

“Мы ясно видим, что спрос на полеты восстанавливается. С каждой неделей мы перевозим все больше пассажиров и получаем все больше новых бронирований полетов, а также возобновляем полеты по все большему количеству направлений”, — отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

К концу августа 2020 года airBaltic планирует выполнять полеты из Риги, Вильнюса и Таллинна по 69 маршрутам.

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