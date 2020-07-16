Первый полный месяц после возобновления деятельности: авиакомпания airBaltic перевезла более 60 000 пассажиров

В июне самолеты авиакомпании выполнили 1091 рейс по 36 маршрутам.

“Мы ясно видим, что спрос на полеты восстанавливается. С каждой неделей мы перевозим все больше пассажиров и получаем все больше новых бронирований полетов, а также возобновляем полеты по все большему количеству направлений”, — отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

К концу августа 2020 года airBaltic планирует выполнять полеты из Риги, Вильнюса и Таллинна по 69 маршрутам.