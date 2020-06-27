Первый в истории выход космического туриста в открытый космос состоится в 2023 году

"Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из Российского сегмента МКС", — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей (около 32 млн евро). Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля — РКК "Энергия". Как уточнялось в документе, совет директоров корпорации утвердил цену на "осуществление космического полета на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС" на российский сегмент Международной космической станции участников космического полета" в 2,573 млрд рублей.

Работа должна быть завершена до 31 августа 2022 года.

"Мы сейчас заказали два новых корабля. Производственная программа РКК "Энергия" такова, что они могут делать четыре корабля в год, но нам потребуется еще увеличить загрузку предприятия до пяти кораблей в год. Нам нужны корабли под коммерческие запуски для туристов по линии компании Space Adventures, есть и другие заявки", — сказал глава "Роскосмоса" ДмитрийРогозин.