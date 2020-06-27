27.06.2020, 10:00

Первый в истории выход космического туриста в открытый космос состоится в 2023 году

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Путешествие будет не из дешевых
EST
Первый в истории выход космического туриста в открытый космос состоится в 2023 году
Scanpix, AP

Один из двух космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году, совершит выход в открытый космос, сообщает Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

"Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из Российского сегмента МКС", — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей (около 32 млн евро). Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля — РКК "Энергия". Как уточнялось в документе, совет директоров корпорации утвердил цену на "осуществление космического полета на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС" на российский сегмент Международной космической станции участников космического полета" в 2,573 млрд рублей.

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Работа должна быть завершена до 31 августа 2022 года.

"Мы сейчас заказали два новых корабля. Производственная программа РКК "Энергия" такова, что они могут делать четыре корабля в год, но нам потребуется еще увеличить загрузку предприятия до пяти кораблей в год. Нам нужны корабли под коммерческие запуски для туристов по линии компании Space Adventures, есть и другие заявки", — сказал глава "Роскосмоса" ДмитрийРогозин.

Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

"Роскосмос" в феврале 2019 года сообщал о подписании контракта с американской компанией Space Adventure об осуществлении краткосрочных космических полётов на МКС двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле. Тогда речь шла о полёте на МКС до конца 2021 года.

В госкорпорации напомнили, что "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, а Чарльз Симони — два раза.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.

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