Песков: Россия пока не приняла решение об открытии границ для иностранцев

Решение об открытии границ для въезда и выезда из РФ пока не принималось, позиция будет формулироваться на основе мнения эпидемиологов и информации, поступающей из зарубежных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Нет, пока такой информации нет. Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться это решение. Но пока в этом плане ничего не менялось", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда откроют границы, в том числе для въезда иностранцев в Россию.
Он заметил, что в первую очередь позиция по этому вопросу должна быть сформулирована в правительстве РФ, "с учетом мнения наших эпидемиологов, с учетом той информации, которую мы получаем от зарубежных стран". "Но еще раз повторяю, что пока никаких решений не принималось", — сказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что вопросы открытия границ обсуждаются с зарубежными лидерами. "Да, безусловно. Действительно, в этом плане ситуация экстраординарная, но тем не менее пока границы остаются закрытыми, и каких-то детальных обсуждений на этот счет не было", — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждал ли президент РФ Владимир Путин со своими коллегами вопрос открытия границ.
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