Петушиный крик и запах навоза признали наследием во Франции

Во Франции пасторальная мода на сельскую жизнь толкает горожан покупать домик в деревне, чтобы отдохнуть от городского шума и выхлопных газов, а также заниматься эко-туризмом и отправляться на выходные в загородные отели. Однако новички оказались не готовы к тому, что их ждут не только свежий воздух и пение птиц, но и непривычные и не всегда приятные запахи и звуки.

Оказавшись один на один с кукареканьем петухов по утрам и запахом навоза из соседского сарая, французские горожане попытались бороться с этими навязчивыми проявлениями деревенской романтики — в суды стали поступать жалобы на слишком громких петухов и лягушек в болоте.

Однако французским властям надоело решать проблемы изнеженных горожан, и они запретили жаловаться — для этого запахи навоза, коровий помет, а также кукареканье петухов, кваканье лягушек и стрекотание кузнечиков признали “сенсорным наследием” и незаменимым атрибутом сельской жизни, который будет охраняться законом.