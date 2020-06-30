Пилот рассказал, какое место в самолете выбрать тем, кто боится летать
Пилот частной авиакомпании назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности.
Пилот частной авиакомпании назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности.
Так, по словам летчика Джонни Ноулсона (Jonny Knowlson), места, где меньше всего чувствуется тряска, расположены на уровне крыла авиалайнера.
“Находясь ближе к центру самолета, вы будете ощущать его плавное движение, даже если в этот момент на него будут воздействовать подъемная сила, крутящий момент, ветер, гравитация, сопротивление и многое другое, — заверил пилот.
Ранее в июне другой сотрудник авиационной отрасли отметил, что меньше всего турбулентность ощущается, когда пассажир выбирает кресло в передней части самолета. С таким заявлением выступил бывший бортпроводник easyJet по имени Мэтт. Кроме того, он предложил нервничающим туристам садиться возле иллюминатора, поскольку вид за окном поможет им отвлечься.
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