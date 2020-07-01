Пилотов Ryanair раскритиковали за видео с игрушкой в кабине самолета

По данным таблоида, пилоты сняли видео и сделали несколько снимков в аэропорту Бирмингема перед полетом в Пизу. На кадрах видно, как один из них дурачится перед камерой и показывает язык, а другой якобы использует курицу для управления рычагом дроссельной заслонки Boeing 737-800.

Está la cosa como para ir tirando el trabajo por hacer el ganso en la cabina xd https://t.co/gPbudrb2pu — A. (@ArturPuerta) June 30, 2020

После того как изображения попали в сеть, коллеги раскритиковали пилотов за непрофессиональное поведение на борту. “Это заставляет беспокоиться о том, что еще происходит в кабине”, — сказал источник таблоида в авиаотрасли, комментируя инцидент.

Консультант по авиационной безопасности Дэвид Глив (David Gleave) отметил, что видео не несет никакой угрозы безопасности людей и вероятнее всего было снято ради забавы. “Полагаю, что оно предназначалось для обмена между друзьями, но теперь наносит ущерб бренду”, — сказал он.