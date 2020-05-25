Планируем летнюю поездку: интересные места в Литве, куда можно отправиться всей семьей

Мы выбрали несколько мест в Литве, куда вы могли бы отправиться на пару-тройку дней и получить так необходимые всем нам новые впечатления. Конечно, необходимо учитывать все действующие пока ограничения и помнить, что вы не одни и что заболеть может любой. Напомним также, что после возвращения из Латвии или Литвы вам не нужно соблюдать 14 дней самоизоляции.

Приключения и парки развлечений

Если дух приключений — это то, что нужно вашей семье, то вот несколько мест, которые не просто обеспечат вам отличный семейный отдых, но и станут причиной хоть и небольшого, но выброса адреналина.

Парк приключений UNO



Филиалы парка находятся в Вильнюсе, Каунасе и Друскининкае. Парк предлагает несколько трасс и полос препятствий, расположенных между верхушками деревьев, что позволяет каждому выбрать приключение, соответствующее его способностям и интересам. Гигантские качели, “воздушный мотоцикл”, а также переправа через реку, перевязанную веревками, — всем этим и многим другим можно насладиться в этом парке приключений.