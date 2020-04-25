Планы на ветер: Будет ли отпуск у тех, кто купил путевки на лето и осень

“Мы должны летом лететь на Тенерифе . Это Испания, и то, что я сейчас вижу в новостях, повергает меня в ужас. Я понимаю, что до августа, когда должен состояться наш тур, еще далеко, но уже сейчас очень сильно переживаю, — делится Анастасия. — Мы внесли пока только предоплату, не знаю, что делать дальше. Может быть, отказаться от тура? Но тогда потеряем предоплату, наверное. Пока не могу сказать, буду ли морально готова лететь в Испанию, даже если границы к тому времени откроют. Все равно ведь есть опасения заразиться”.

Европейская комиссия признала ограниченную платежеспособность всех турфирм Европы, попросила людей по возможности передвинуть поездки на будущее и обсудить со своим туроператором, какое решение в наибольшей степени подойдет клиенту и предприятию. Так мы избежим массовых банкротств в туристическом секторе по всей Европе, в результате которых возможности возврата денег оказались бы еще более ограниченными. Союз туристических фирм Эстонии присоединился к этой просьбе.

“Людям очень важно понимать, что вся предоплата, внесенная за турпакеты, финансово обеспечена банками и страховыми компаниями. Это же касается и предоплаты за турпакеты, которые по договоренности с туристической фирмой уже были перенесены на более поздние периоды”, — успокаивает тех, кто боится банкротства турфирм, генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус.

Хотя закон дает возможность требовать возврата денег за отмененную поездку, туристические предприятия Эстонии просят по возможности оставить такие средства в качестве предоплаты и отправиться в поездку, когда эпидемия коронавируса в мире закончится.

По словам Лугус, в настоящее время турфирмы Эстонии находятся в ситуации, когда новых заказов фактически нет, и поэтому возможность возврата предоплаты у них ограничена. Поездки клиентов оплачиваются организаторами заранее –деньги переводят, например, авиакомпаниям. Отелям предоплата также была передана, и вернуть эти средства турфирмы смогут лишь в очень отдаленном будущем, если смогут вообще.

Но даже когда все утрясется, не все туристы захотят ехать в страны, где бушевал вирус. Это будет зависеть также от того, какое время пройдет с момента “выздоровления” страны до поездки. Поэтому многие сейчас интересуются страхованием от невыезда по собственной инициативе.

“На данный момент крайне сложно предсказать, когда ситуация изменится. Сегодня мы работаем над рассмотрением существующих отчетов о страховых возмещениях, урегулировании претензий и поиске подходящих решений для клиентов в карантине, — комментирует Кристо Ыунапуу, руководитель PZU Kindlustus по продуктам личного страхования. — Однако мы решили, что до окончания чрезвычайного положения в ЭР не будем продавать дополнительную страховку от невыезда по собственному отказу. Когда и в какой форме мы будем снова ее предлагать, мы примем решение после окончания текущей чрезвычайной ситуации и отмены глобальных ограничений на поездки”.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!