Планы на ветер: Будет ли отпуск у тех, кто купил путевки на лето и осень

В то же время в социальных сетях туристы активно ищут совета, где провести свой отпуск летом и осенью — кто-то спрашивает про конкретные страны и курорты, другие же интересуются отелями и ценами. Возникает дилемма: купить тур сейчас или подождать конца пандемии, вдруг цены упадут. Но никто не хочет пострадать, если вдруг фирма, где будет приобретен тур, обанкротится.
Вероника Горбатенко, координатор маркетинга Estravel
, говорит, что сейчас сложно давать прогноз, так как ситуация меняется с каждым днем. Она полагает, что в мае-июне турфирмы будем располагать какими-то данными, а также прогнозом на оставшиеся полгода.
“Наши консультанты заняты как перебронированием, так и отменой туристических услуг, если это возможно. Мы не можем рекомендовать нашим клиентам, как вести себя в конкретной ситуации, можем только информировать о доступных возможностях”, — констатирует Вероника Горбатенко.
Она отмечает, что сейчас при аннуляции агентство руководствуется только правилами ответственного туроператора или перевозчика. Что касается будущих аннуляций, например, из-за страха ехать, даже когда границы откроют, пока еще правил на этот счет нет.
“Мы сейчас, например, рекомендуем клиентам туры от Bonatours
с вылетами поздней осенью и зимой, в том числе на Новый год. Если приобрести такой тур сейчас, то он, скорее всего, выйдет дешевле, чем если покупать его ближе к дате вылета, — полагает представитель Estravel. — Также мы рекомендуем клиентам спа-пакеты для короткого отдыха в Эстонии летом. Они сейчас доступны по низким ценам. В целом, мы рекомендуем больше путешествовать внутри нашей страны после отмены особого положения, таким образом мы сможем поддержать местные фирмы, которые сейчас несут значительные убытки”.
Можно поменять
Туроператор Novatours
начал продавать путевки на этот летний сезон еще в конце прошлого лета, так как многие клиенты хотели заранее спланировать свои отпуска и воспользоваться преимуществами раннего бронирования и большего выбора.
“Быстрое распространение коронавируса во всем мире и чрезвычайная ситуация в Эстонии вызвали обеспокоенность у большинства людей, особенно это сказалось в сфере туризма. В то время как в прошлом году зимний сезон плавно перетек в летний в апреле, в этом году нам пришлось закрыть зимний сезон намного раньше, а летний еще не наступил, — констатирует руководитель по маркетингу и коммуникациям Novatours Олев Рийсберг.
Туроператор идет навстречу клиентам и предлагает разные решения. Те, кто приобрел турпакет или авиабилет с вылетом до 1 мая, могут перенести свою поездку в рамках имеющихся направлений на лето и даже на зиму. Те, кто должен лететь со 2 мая по 30 июня, также до конца 2020 года могут один раз внести изменение в свое бронирование. За перенос брони дополнительной платы нет.
“Цены на туристические пакеты зависят от многих факторов, таких как расстояние до места назначения, разница в ценах на отели, сезонность, продолжительность поездки, тип номера, питание и многое другое. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить стандарты турпакета, который был запланирован для наших туристов. Благодаря большому выбору мы можем предложить много альтернатив”, — подчеркивает Олев Рийсберг.
Он добавляет, что туроператор внимательно следит за меняющейся ситуацией и следует рекомендациям правительства и компетентных органов.
“Прежде всего хочется обратить внимание туристов и потенциальных клиентов на то, что сейчас туроператоры оказались в очень сложном положении. С одной стороны, правительство призвало вернуть всех туристов в кратчайшие сроки в Эстонию, называя это “спасательной операцией” и “эвакуацией”, с другой стороны, все расходы за эти операции легли на плечи туроператоров, — рассказывает менеджер по маркетингу и продажам туроператора TEZ Tour Светлана Вертьянова. — На данный момент, конечно, все обеспокоены происходящим. Надеемся, что в мае-июне ситуация стабилизируется и туристы смогут отправиться на отдых”.
Сейчас TEZ Tour предлагает всем туристам очень гибкие условия переноса тура, учитывая, что во многих секторах экономики возможны трудности. Все обеспокоенные туристы, чей тур был отменен или должен состояться в мае-июне, могут поменять даты, направление, использовать уже внесенную предоплату при оплате своих будущих рейсов. Можно выбирать путешествия как на лето, так и на осень, и даже на следующий 2021 год. О переносе туров, запланированных на позднее лето-осень, туроператор пока не говорит.
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