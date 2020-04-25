25.04.2020, 09:01

Планы на ветер: Будет ли отпуск у тех, кто купил путевки на лето и осень


Ирина Петрова, МК-Эстония
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Планы на ветер: Будет ли отпуск у тех, кто купил путевки на лето и осень
Foto: Shutterstock

Ситуация с коронавирусом набирает обороты аккурат к началу сезона отпусков. Многие туристы заранее приобрели туры на лето и теперь не знают, что делать. Кто-то хочет отказаться от поездки, а кто-то готов рискнуть.

Отдыхайте в Эстонии

“Мы должны летом лететь на Тенерифе. Это Испания, и то, что я сейчас вижу в новостях, повергает меня в ужас. Я понимаю, что до августа, когда должен состояться наш тур, еще далеко, но уже сейчас очень сильно переживаю, — делится Анастасия. — Мы внесли пока только предоплату, не знаю, что делать дальше. Может быть, отказаться от тура? Но тогда потеряем предоплату, наверное. Пока не могу сказать, буду ли морально готова лететь в Испанию, даже если границы к тому времени откроют. Все равно ведь есть опасения заразиться”.

В то же время в социальных сетях туристы активно ищут совета, где провести свой отпуск летом и осенью — кто-то спрашивает про конкретные страны и курорты, другие же интересуются отелями и ценами. Возникает дилемма: купить тур сейчас или подождать конца пандемии, вдруг цены упадут. Но никто не хочет пострадать, если вдруг фирма, где будет приобретен тур, обанкротится.
Вероника Горбатенко, координатор маркетинга Estravel, говорит, что сейчас сложно давать прогноз, так как ситуация меняется с каждым днем. Она полагает, что в мае-июне турфирмы будем располагать какими-то данными, а также прогнозом на оставшиеся полгода.
“Наши консультанты заняты как перебронированием, так и отменой туристических услуг, если это возможно. Мы не можем рекомендовать нашим клиентам, как вести себя в конкретной ситуации, можем только информировать о доступных возможностях”, — констатирует Вероника Горбатенко.
Она отмечает, что сейчас при аннуляции агентство руководствуется только правилами ответственного туроператора или перевозчика. Что касается будущих аннуляций, например, из-за страха ехать, даже когда границы откроют, пока еще правил на этот счет нет.
“Мы сейчас, например, рекомендуем клиентам туры от Bonatours с вылетами поздней осенью и зимой, в том числе на Новый год. Если приобрести такой тур сейчас, то он, скорее всего, выйдет дешевле, чем если покупать его ближе к дате вылета, — полагает представитель Estravel. — Также мы рекомендуем клиентам спа-пакеты для короткого отдыха в Эстонии летом. Они сейчас доступны по низким ценам. В целом, мы рекомендуем больше путешествовать внутри нашей страны после отмены особого положения, таким образом мы сможем поддержать местные фирмы, которые сейчас несут значительные убытки”.
Можно поменять
Туроператор Novatours начал продавать путевки на этот летний сезон еще в конце прошлого лета, так как многие клиенты хотели заранее спланировать свои отпуска и воспользоваться преимуществами раннего бронирования и большего выбора.
“Быстрое распространение коронавируса во всем мире и чрезвычайная ситуация в Эстонии вызвали обеспокоенность у большинства людей, особенно это сказалось в сфере туризма. В то время как в прошлом году зимний сезон плавно перетек в летний в апреле, в этом году нам пришлось закрыть зимний сезон намного раньше, а летний еще не наступил, — констатирует руководитель по маркетингу и коммуникациям Novatours Олев Рийсберг.
Туроператор идет навстречу клиентам и предлагает разные решения. Те, кто приобрел турпакет или авиабилет с вылетом до 1 мая, могут перенести свою поездку в рамках имеющихся направлений на лето и даже на зиму. Те, кто должен лететь со 2 мая по 30 июня, также до конца 2020 года могут один раз внести изменение в свое бронирование. За перенос брони дополнительной платы нет.
“Цены на туристические пакеты зависят от многих факторов, таких как расстояние до места назначения, разница в ценах на отели, сезонность, продолжительность поездки, тип номера, питание и многое другое. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить стандарты турпакета, который был запланирован для наших туристов. Благодаря большому выбору мы можем предложить много альтернатив”, — подчеркивает Олев Рийсберг.
Он добавляет, что туроператор внимательно следит за меняющейся ситуацией и следует рекомендациям правительства и компетентных органов.
“Прежде всего хочется обратить внимание туристов и потенциальных клиентов на то, что сейчас туроператоры оказались в очень сложном положении. С одной стороны, правительство призвало вернуть всех туристов в кратчайшие сроки в Эстонию, называя это “спасательной операцией” и “эвакуацией”, с другой стороны, все расходы за эти операции легли на плечи туроператоров, — рассказывает менеджер по маркетингу и продажам туроператора TEZ Tour Светлана Вертьянова. — На данный момент, конечно, все обеспокоены происходящим. Надеемся, что в мае-июне ситуация стабилизируется и туристы смогут отправиться на отдых”.
Сейчас TEZ Tour предлагает всем туристам очень гибкие условия переноса тура, учитывая, что во многих секторах экономики возможны трудности. Все обеспокоенные туристы, чей тур был отменен или должен состояться в мае-июне, могут поменять даты, направление, использовать уже внесенную предоплату при оплате своих будущих рейсов. Можно выбирать путешествия как на лето, так и на осень, и даже на следующий 2021 год. О переносе туров, запланированных на позднее лето-осень, туроператор пока не говорит.

Туризм просит поддержки

Европейская комиссия признала ограниченную платежеспособность всех турфирм Европы, попросила людей по возможности передвинуть поездки на будущее и обсудить со своим туроператором, какое решение в наибольшей степени подойдет клиенту и предприятию. Так мы избежим массовых банкротств в туристическом секторе по всей Европе, в результате которых возможности возврата денег оказались бы еще более ограниченными. Союз туристических фирм Эстонии присоединился к этой просьбе.
“Людям очень важно понимать, что вся предоплата, внесенная за турпакеты, финансово обеспечена банками и страховыми компаниями. Это же касается и предоплаты за турпакеты, которые по договоренности с туристической фирмой уже были перенесены на более поздние периоды”, — успокаивает тех, кто боится банкротства турфирм, генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус.
Хотя закон дает возможность требовать возврата денег за отмененную поездку, туристические предприятия Эстонии просят по возможности оставить такие средства в качестве предоплаты и отправиться в поездку, когда эпидемия коронавируса в мире закончится.
По словам Лугус, в настоящее время турфирмы Эстонии находятся в ситуации, когда новых заказов фактически нет, и поэтому возможность возврата предоплаты у них ограничена. Поездки клиентов оплачиваются организаторами заранее –деньги переводят, например, авиакомпаниям. Отелям предоплата также была передана, и вернуть эти средства турфирмы смогут лишь в очень отдаленном будущем, если смогут вообще.
Но даже когда все утрясется, не все туристы захотят ехать в страны, где бушевал вирус. Это будет зависеть также от того, какое время пройдет с момента “выздоровления” страны до поездки. Поэтому многие сейчас интересуются страхованием от невыезда по собственной инициативе.
“На данный момент крайне сложно предсказать, когда ситуация изменится. Сегодня мы работаем над рассмотрением существующих отчетов о страховых возмещениях, урегулировании претензий и поиске подходящих решений для клиентов в карантине, — комментирует Кристо Ыунапуу, руководитель PZU Kindlustus по продуктам личного страхования. — Однако мы решили, что до окончания чрезвычайного положения в ЭР не будем продавать дополнительную страховку от невыезда по собственному отказу. Когда и в какой форме мы будем снова ее предлагать, мы примем решение после окончания текущей чрезвычайной ситуации и отмены глобальных ограничений на поездки”.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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