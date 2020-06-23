Плохая новость: Ryanair прекращает прямые полеты из Таллинна на Мальту

Учитывая сложившуюся ситуацию в мире авиации из-за коронавирусного кризиса, стоит очень ответственно подходить к бронированию авиабилетов, так как рейс может быть отменен в любой момент. Однако это не означает, что уже через какое-то время Ryanair не восстановит полеты из Таллинна на Мальту.

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