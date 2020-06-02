Пляжи Анталии разбили на зоны, запретили курить, ходить босиком и близко подплывать к людям
На пляжах Турции были созданы специальные зоны социальной дистанции и установлены правила для защиты отдыхающих.
На пляжах Турции были созданы специальные зоны социальной дистанции и установлены правила для защиты отдыхающих.
В рамках пилотной программы на пляже Коньяалты в курортном городе Анталья были созданы частные зоны площадью 9 квадратных метров с расстоянием между ними 1,5-2 метра, сообщает TourProm.
Кроме того, в соответствии с правилами социального дистанцирования были установлены шезлонги и зонтики, а для людей с ограниченными возможностями были подготовлены специальные зоны.
При входе на пляж красуются вывески, просят туристов соблюдать перечень правил безопасности.
Ношение масок в местах общего пользования является обязательным, а шезлонги дезинфицируются после каждого использования.
Курение ограничено, курить можно только в курилках, дымить сигаретой лежа на шезлонге нельзя. Вместо того чтобы арендовать лежаки, при желании люди могут расстелить свои полотенца и воспользоваться пляжными зонтиками в специальных секциях.
В ванных комнатах и раздевалках есть двери с датчиками движения, краны и дозаторы мыла.
Ношение обуви обязательно до самого края воды.
Пловцы также обязаны установить расстояние в 1,5-2 м между собой. Спасатели будут пресекать нарушителей.
Доктор Ата Невзат Ялчын, специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Университета Акдениз, сказал, что море очень безопасно.
Подчеркнув, что меры по борьбе с пандемией необходимы круглый год, Ялчин сказал: “Поддержание 1,5-2 метров социальной дистанции необходимо и на море. Коронавирус также может передаваться в море через чихание больного человека Более 90% инфекций в море происходит от чихания и слюны больного человека. Чтобы сделать передачу маловероятной, необходимо также поддерживать социальную дистанцию во время плавания”.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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